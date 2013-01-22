نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در زاهدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دبیران کمیته های علمی کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم که در تالار امام رضا (ع) دانشکده ادبیات و علوم انسانی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: موضوعات پژوهشی و صنعتی اپتیک، فوتونیک، لیزر، اپتیک کوانتومی، اپتوالکترونیک، مواد و ابزارهای اپتیکی، شبکه ‌ها، ادوات مخابرات نوری و کاربردهای صنعتی، دفاعی، پزشکی و زیست محیطی آنها و زمینه‌ های وابسته از محورهای اساسی این دو کنفرانس است.

محمد کاظم مروج گفت: از زمان فراخوان این دو کنفرانس 514 مقاله از استادان دانشگاه، محققان و دانش پژوهان به دبیرخانه مربوطه ارسال شد که شش مقاله بی ارتباط با موضوع کنفرانس بوده و بایگانی شدند.

وی افزود: از مجموع مقالات رسیده به دبیرخانه این دو کنفرانس، 138 مقاله ارائه شفاهی و 234 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

وی بیان داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف گسترش و تعمیق دانش محققان و صنعتگران در زمینه ‌های علمی و فناوری ‌های روزآمد و ارائه روش ‌های به کارگیری آنها در صنعت و تحقیقات از برنامه های پیش بینی شده برای این دو کنفرانس است.

نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران به مدت سه روز در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود.