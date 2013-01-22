به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستمی صبح سهشنبه در نشست کمیته مدیریت و ساماندهی حمل و نقل استان بوشهر اظهار داشت: روند ساخت و تکمیل جایگاههای سوخت سیانجی استان بوشهر رضایت بخش نیست و مسئولان امر باید نسبت به تکمیل این جایگاهها تا پایان امسال اهتمام جدی داشته باشند.
وی با اشاره به سرمایهگذاری دو میلیارد تومانی برای ساخت و راهاندازی این نیروگاهها، تصریح کرد: متوقف ماندن برخی از آنها نه تنها موجب ضررو زیان به جامعه میشود بلکه تبعات نامناسبی در پی دارد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: این جایگاهها هر چه سریعتر ساماندهی شوند و در صورتی که به این جایگاهها سرو سامان داده نشود مسئولان ذیربط استانی و کشوری باید پاسخگو باشند.
وی به گازسوز بودن اغلب خودروها اشاره کرد و افزود: بسیاری از مردم به این جایگاهها نیاز دارند و راهاندازی و تکمیل این جایگاه تاثیر بسیار زیادی در رضایتمندی آنها خواهد داشت.
رستمی بهره برداری و نگه داری جایگاههای سیانجی را از وظایف شهرداران دانست و اضافه کرد: شهرداران باید به منظور بهره برداری، نگهداری و ایمنی این جایگاهها تلاش بیشتری به خرج دهند.
وی اذعان داشت: جایگاههایی که نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت گاز اقدام نکردهاند، باید هرچه سریعتر بدهی خود را بپردازند و فرمانداران موظفند این موضوع را پیگیری مستمر کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: استان بوشهر در ایجاد جایگاههای سیانجی از وضعیت مناسبی برخوردار است و راهاندازی جایگاههای جدید سیانجی تاثیر زیادی در استفاده بهتر مردم از گاز خواهد داشت.
غلامعباس حسینی با اشاره به بدهیهای بخشی از جایگاههای سیانجی تحویل شده به شهرداریهای استان، اضافه کرد: برخی از این جایگاهها بدهی بالایی را به شرکت گاز دارند که باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
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