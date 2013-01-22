رساله حقوق امام سجاد(ع) به زبان فیلیپینی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، این مجموعه توسط خانم زینب هاویر از انگلیسی به تاگالوگ برگردانده شده و شامل 68 صفحه می باشد که در یک هزار نسخه به زیور طبع اراسته گردید و به صورت الکترونیکی و لوح فشرده نیزعرضه خواهد شد .

بر اساس گزارش رایزنی فرهنگی کشورمان در مانیل ، همچنین در راستای ترجمه برخی از کتب ارزشمند دینی و اخلاقی از سوی آن مجمع ، برگزیده ای از حکمت نامه لقمان نوشته آیت الله ری شهری نیز آماده سازی و ترجمه شد و با همکاری رایزنی فرهنگی برای مخاطبان و علاقه مندان فیلیپینی به چاپ رسید .

