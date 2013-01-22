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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

با همکاری رایزنی فرهنگی؛

رساله حقوق امام سجاد(ع) به زبان فیلیپینی ترجمه شد

رساله حقوق امام سجاد(ع) به زبان فیلیپینی ترجمه شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: با پیشنهاد و پشتیبانی مجمع جهانی اهل بیت (ع) و پیگیری های رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران درفیلیپین ، رساله ارزشمند حقوق امام سجاد (ع) به زبان تاگالوگ (فیلیپپینی) ترجمه و منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، این مجموعه توسط خانم زینب هاویر از انگلیسی به تاگالوگ برگردانده شده و شامل 68 صفحه می باشد که در یک هزار نسخه  به زیور طبع اراسته گردید و به صورت الکترونیکی و لوح فشرده نیزعرضه خواهد شد .

بر اساس گزارش رایزنی فرهنگی کشورمان در مانیل ، همچنین در راستای ترجمه برخی از کتب ارزشمند دینی و اخلاقی از سوی آن مجمع ، برگزیده ای از حکمت نامه لقمان نوشته آیت الله ری شهری نیز آماده سازی و ترجمه شد و با همکاری رایزنی فرهنگی  برای مخاطبان و علاقه مندان فیلیپینی به چاپ رسید .
 

کد مطلب 1797467

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