  1. دين، حوزه، انديشه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چهل و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی مانند نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی از سیدحسین میرمعزی و علی اصغر قائمی نیا، رفتارشناسی اقتصادی انسان مادی گرا از دیدگاه قرآن کریم نوشته علی اصغر هادوی نیا و الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای نوشته اسدالله فرزین وش، اکبر کمیجانی و محمدرضا یوسفی شیخ رباط منتشر شده است.

همچنین مالکیت حقوقی نهادهای مالی(شخصیت حقوقی نهادهای مالی) از حسن آقانظری، بررسی تطبیقی مدلهای عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی نوشته سیدعباس موسویان و سعید احمدی، قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی(مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع) تألیف احمد شعبانی و وهاب قلیچ و بررسی شاخص های ممنوعیت غرر در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران(مطالعه موردی بانک تجارت مشهد مقدس) از محمدنقی نظرپور، محمدرضا یوسفی شیخ رباط و میمنت ابراهیمی از دیگر مقالات این شماره فصلنامه اقتصاد اسلامی است.
 

کد مطلب 1797478

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