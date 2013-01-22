نخست وزیر مالزی در راس هیئتی وارد غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، محمد نجیب عبدالرزاق نخست وزیر مالزی امروز در راس هیئت بلندپایه دولتی وارد نوارغزه شد.

وی از طریق گذرگاه مرزی رفح وارد غزه شد و مورد استقبال اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین و همسرش و شماری از وزیران و نماینده فراکسیون پارلمانی التغییر و الاصلاح و رهبران جنبش حماس قرار گرفت.

نخست وزیر مالزی در جریان سفر چند ساعته خود به غزه قرار است با اسماعیل هنیه و شخصیتهای دیگری به طور جداگانه دیدار کند.

وی از مقر دولت منتخب فلسطین که در جریان جنگ 8 روزه غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی تخریب شد بازدید خواهد کرد و کلنگ احداث یک مدرسه در مرکز نوارغزه را بر زمین خواهد زد.