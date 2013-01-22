ایجاد محیط سالم در جامعه به روحانی آگاه و عالم نیاز دارد

حجت الاسلام عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سخنرانی های روحانیون و مبلغین دینی، تبلیغ و ترویج آموزه های اسلامی در بین جامعه به ویژه در روستاها بسیار ضروری است چرا که با وجود روحانیون آگاه بسیاری از مسایل و مشکلات جوانان حل خواهد شد.



وی همچنین بیان داشت: نقش روحانیت در جامعه بازخوانی معارف اسلام ناب محمدی(ص) در عرصه های مختلف، اهتمام هر چه بیشتر به امور مسلمین، افزایش سطح بصیرت شخصی و در نهایت ارتقای سطح آگاهی عمومی ملتها است.



رئیس تبلیغات اسلامی محلات در پایان با اشاره به اینکه روحانیون منشأ تحولات مهم فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و دینی بوده و هستند خاطرنشان کرد: روحانیت به دلیل ارتباطی که با مردم دارد اعتقادی که مردم نسبت به روحانیون از دیرباز داشته اند، منشأ تحولات مهم مذکور بوده و در و در ایجاد این تحول ها نقش بسزایی داشته است.