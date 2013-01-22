به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پوروهاب، نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان گفت: جشنواره شعر فجر تاثیر خود را بر جریان شعر کشور گذاشته است؛ این را میتوان از استقبال شاعران کشور از این رویداد نظاره کرد.
وی با اشاره به مشارکت قابل توجه شاعران جوان در این جشنواره تاکید کرد: من شاعران جوان زیادی را دیدهام که شاید شناخته شده نباشند، اما در جشنواره شعر فجر مشارکت جدی دارند و این نشان میدهد که حضور در این جشنواره برایشان اهمیت دارد و شاعران متعددی را پیرامون خودم دیدهام که برای حضور در این رقابت ادبی، در تکاپو بودهاند.
خالق آثاری مانند «پیر چنگی» و «پر از بوی گلابی» گفت: البته برای حرفهایها هم حضور در جشنواره شعر فجر اهمیت دارد و در مجموع یک اتفاق شعری مهم محسوب میشود.
پوروهاب که حدود 20 سال است در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کار میکند و حاصل فعالیتش بیش از 50 کتاب شعر، داستان، زندگینامه و پژوهش ادبی بوده است، تاکید کرد: هر چقدر داوریهای بخش کودک و نوجوان صحت و دقت بیشتری داشته باشد و داوران هم از استقلال رای برخوردار باشند، اعتماد شاعران این حوزه به جشنواره، بیشتر جلب میشود.
وی اضافه کرد: در مجموع هر چقدر جشنوارههایی مانند شعر فجر با اعتبار بالا برگزار شوند، توجه جامعه شعری به این حوزه و مشارکت در این جشنوارهها بیشتر خواهد بود.
برنده جایزه کتاب فصل همچنین به دستاندرکاران هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر پیشنهاد افزایش تراز جوایز این جشنواره را ارائه کرد و گفت: به نظر من جشنواره شعر فجر باید به شاعران کمتر شناخته شده که عموماً هم در شهرستانها هستند، نگاه ویژهای داشته باشد و برگزیدهها به چهرههای معروف منحصر نشوند.
نظر شما