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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

گودرزی خبر داد:

وعده‌ دروغین ازدواج و قتل دختر دانشجو در کرج/ اعدام اراذل اوباش در ملا عام

وعده‌ دروغین ازدواج و قتل دختر دانشجو در کرج/ اعدام اراذل اوباش در ملا عام

کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان البرز از قتل دختر 23 ساله کرجی خبر داد و گفت: وعده دروغین ازدواج و رابطه نامشروع به انجام قتل انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار گودرزی در نشست خبری خود که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد از دستگیری قاتل دختر 23 ساله کرجی خبر داد و در تشریح وقوع جرم گفت: حسب شکایت مطرح در کلانتری 14 کرج در تاریخ 21 دیماه مبنی بر فوت دختر 23 ساله دانشجو به نام ز.م پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: فرد مشکوکی که دختر را به بیمارستان رسانده بود مورد بازجویی ماموران قرار گرفته و مشخص شد که پسر وی اقدام به قتل کرده است.

وی تصریح کرد: قاتل دانشجویی 23 ساله  به نام محسن بود که در قزوین توسط ماموران دستگیر شده بود.

گودرزی گفت: از مدت ها قبل روابط نامشروع با وعده دروغین ازدواج بین این دو نفر برقرار بوده اما روز حادثه در ادامه اصرارهای شدید دختر برای ازدواج درگیری لفظی ایجاد شده و بعد از آن پسر با ضربات پی در پی چاقو دختر را به قتل می رساند.

وی افزود: دختر با هفت ضربه چاقو به قتل رسیده که متهم به آن اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی در کمتر از 30 ساعت فرد قاتل در قزوین دستگیر شده و هم اکنون مراحل قضایی را سپری می کند.

وی همچنین تصریح کرد: هر دوی آنها معتاد به مواد مخدر از نوع شیشه بوده اند.

دستگیری علی.ش شرور و متجاوز به عنف

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین از دستگیری فردی به نام علی.ش در کرج خبر داد و گفت: شرارت، تجاوز به عنف، اخاذی، ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی از جمله اتهامات این فرد است.

گودرزی اظهار داشت: این فرد پس از چندین فقره جرم و ضرب و شتم ماموران در شهرستان میانه به کرج گریخته و در این شهر نیز به شرارت و جرائم خود ادامه داده است.

وی افزود: این فرد برای گریز از دست ماموران هر روز مکانی جدید و نامی مستعار و جدید برای خود انتخاب می کرده اما سرانجام 18 دیماه در میدان طالقانی کرج با اصابت 9 گلوله به پایش دستگیر شده است.

گودرزی تاکید کرد: ازدحام جمعیت و حضور شهروندان در خیابان مانع از تیراندازی ماموران به سمت وی بوده و او از این فرصت استفاده کرده و سه نفر از ماموران انتظامی را مورد ضرب و شتم قرار داده اما در نهایت امکان تیراندازی فراهم شده و ماموران موفق به دستگیری آن شده اند.

وی گفت: در پرونده این فرد اتهام تجاوز و آزار جنسی به نوجوانان مطرح است که حسب پیگیری پدر یکی از نوجوانان و ماموران انتظامی، موافقت قاضی برای انتشار عکس متهم در روزنامه های کثیرالانتشار فراهم شده تا قربانیان بتوانند وی را شناسایی کرده و نسبت به طرح شکایت اقدام کنند.

تلاش ناموفق برادر متهم برای فراری دادن وی

فرمانده انتظامی البرز با اعلام اینکه متهم هم اکنون در بیمارستان بستری است گفت: برادر متهم با استفاده از سلاح سرد قصد فراری دادن وی از بیمارستان را داشت که خوشبختانه با هوشیاری ماموران انتظامی تلاش وی ناموفق مانده و دستگیر شده است.

اعدام اراذل و اوباش در ملا عام

گودرزی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضایی متهم فوق علی .ش، پس از طی روند قضایی در ملا عام اعدام خواهد شد.

وی افزود: در راستای طرح مقابله با اراذل و اوباش اعدام در ملا عام چندین شرور و متجاوز مورد پیگیری است که به محض طی روند قضایی اجرایی خواهد شد.

دستگیری 13 نفر اراذل و اوباش در کرج

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری 13 نفر اراذل اوباش در کرج نیز خبر داد و گفت: در پی تماس با 110 از منطقه اهری کرج در خصوص ایجاد مزاحمت، عربده کشی و اقدامات نامتعارف تعدادی اراذل اوباش، ماموران با حضور در منطقه موفق به دستگیری 13 نفر شدند که در پرونده های خود اتهامات روابط نامشروع، تهیه و توزیع مشروبات الکلی، نگهداری اسلحه، اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش آن، مشارکت در قتل عمد و غیره دیده می شود.

امیر 23 ساله، بنیامین 30 ساله، محمد 31 ساله، جعفر 34 ساله از جمله این شروران هستند که بازداشت شده اند.

کد مطلب 1797488

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