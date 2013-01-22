انصاری استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهور هند کرد/ آغاز دور جدید روابط دو کشور

غلامرضا انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل استوارنامه خود به رئیس جمهور هند خبر داد.

وی با اشاره به اینکه صبح امروز ( سه شنبه 3 بهمن ) طی مراسم خاصی در کاخ ریاست جمهوری هند استوارنامه خود را تحویل رئیس جمهور این کشور داده است، اظهار داشت: در این مراسم 8 سفیر از کشورهای لیبی، اندونزی، ایران، نیجریه، ایتالیا، استونی، چین و استرالیا استوارنامه خود را تحویل رئیس جمهور هند دادند.

وی با اشاره به اینکه هریک از سفرا با تعدادی از همکاران خود در مراسم حاضر شده بودند، تصریح کرد : در ابتدا سفرا استوارنامه خورد به رئیس جمهور طی مراسم خاصی تحویل دادند و سپس رئیس جمهور هند در جلسه ای با سفرا حضوریافت.

انصاری گفت : در این جلسه ابتدا رئیس جمهور هند به تحولات جهان و ضرورت توجه جدی به تحولات و مشکلات اقتصادی جهان و لروم همکاری همه کشورها برای حل این مشکلات اشاره و همچنین بر ضرورت تغییر ساختار سازمان ملل برای حل مشکلات در صحنه بین المللی تأکید کرده و اعلام کرد که هند علاقمند به ایفای نقش بیشتری در سازمان ملل است.

وی به بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور هند اشاره کرده و گفت: رئیس جمهور به اینکه دنیا از سال 2008 درگیر بحران اقتصادی است و همچنین گروه جی 20 که بزرگترین مجموعه اقتصادی دنیاست وهند نیز عضو آن است اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت همکاری همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه در این زمینه تأکید کرد.

انصاری با بیان اینکه در ادامه این جلسه سفرا نکاتی را مطرح کردند ، مطالبی را که خطاب به رئیس جمهور هند عنوان کرده بود را تشریح کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند در مراسم تحویل استوارنامه خود خاطرنشان کرد : روابط بسیار عمیق تاریخی بین دو کشور ایران و هند وجود دارد و در هرگوشه ای از هند ادامه تاریخ ایران را می بینیم. رابطه فرهنگی ایران و هند گسترده است و زمانی که می خواهیم تاریخ ایران را بخوانیم و یا درباره زبان فارسی و حتی شیعه و سنی تحقیق کنیم ناخودآگاه وارد هند می شویم.

وی خاطرنشان کرد: این نکات سرمایه بزرگ برای دو کشور است که پایه اعتمادی خوبی را ایجاد می کند تا دو کشور بتوانند همکاری های گسترده ای را داشته باشند.

انصاری با بیان اینکه یکی از موضوعات سیاسی که اکنون مورد توجه جهان است ، مسئله تندروی هاست، گفت: ایران و هند می توانند همکاری های گسترده ای را در این زمینه داشته باشند و البته ما ابراز علاقه کردیم رئیس جمهور هند با توجه به تجربه در حوزه روابط دو کشور به توسعه روابط کمک کند.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور هند نیز نکات ویژه ای را درباره ایران مطرح کرد، اظهار داشت: روابط ایران و هند عمیق و تاریخی است و همکاری های ویژه دو کشور در نشست غیرمتعهدها آغاز دوره جدیدی از همکاری بین دو کشور خواهد بود.

رئیس جمهور هند همچنین تأکید کرد: دو کشور در چارچوب روابط بین المللی ظرفیت خوبی دارند و باید برای رشد این روابط تلاش کنند .

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند ادامه داد: رئیس جمهور هند در این مراسم سلام و احترام خود را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان ابلاغ کرد و مانیز سلام های ویژه رئیس جمهور را به وی ابلاغ کردیم .