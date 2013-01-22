کتاب "موتور سوار" خاطرات جانباز اراکی به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " موتور سوار" خاطرات ابوالفضل فخرالاسلام جانباز هشت سال دفاع مقدس به تیراژ 2هزار نسخه چاپ رسید.

این کتاب حاوی 30 خاطره جانباز اراکی در هشت سال دفاع مقدس است که با حمایتهای اداره کل حفظ آثار و نشر ازشهای دفاع مقدس استان مرکزی به قیمت 10 هزار ریال به بازار آمده است.

سید فیض الله طاهری ویراستار این مجموعه و علی فخرالاسلام طراح جلد و صفحه آرایی آن را به عهده داشتند.

صدور کارت شناسایی و محل دفن، تعیین واحد خدمت، نامه جهاد سازندگی، فال کردن عقیدتی ساسی یگان، آغاز عملیات بیت المقدس، خرمشهر را خدا آزاد کرد، اعزام به لبنان، عملیات رمضان و...از جمله خاطرات به تحریر درآمده کتاب موتورسوار به شمار می آید.