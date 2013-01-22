عملیات احداث فاز دوم خیابان حریم ریل راه آهن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه سه قم گفت: عملیات احداث فاز دوم خیابان حریم ریل راه آهن شامل 16 هزار متر مربع عملیات زیر سازی، هشت هزار متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی ، ۲ هزار و 500 تن اجرای آسفالت و هزار و 600 متر طول جدول گذاری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال است.

احمد ترکمن افزود: خیابان مذکور علاوه بر بهبود محیط شهری در محله غیر برخوردار حریم ریل راه آهن، پس از ایجاد تابلیه کارگر و شاه ابراهیم، محور ترافیکی مواصلانی به موازات خیابان امام خمینی(ره) جهت دسترسی های محلات مدرس و توانیر و کارگر به مرکز شهر خواهد شد.



لازم به ذکراست: درمهر ماه امسال فاز یک حد فاصل بلوار زینبیه تا زیرگذر کارگر به بهره برداری رسیده است.



قرار گرفتن کارکنان آرامستان ها در ردیف مشاغل سخت در حال پیگیری است





مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری قم بیان کرد: طبق پیگیری های صورت گرفته در حال حاضرغسال ها مشمول قانون مشاغل سخت و بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار شده اند ولی ما در حال پیگیری و رایزنی با سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه مربوطه برای قرار گرفتن دیگر مشاغل آرامستان ها در این قانون هستیم.



عبدالحمید وکیلی با اشاره به وجود ۲۴ آرامستان در استان قم به عنوان بیشترین دارنده آرامستان در کشور اظهار داشت: تا به حال دفن اموات در۱۸ آرامستان این استان ممنوع شده و تلاش داریم تا مابقی را نیز ممنوع کنیم.



وکیلی با اشاره به آرامستان بهشت معصومه(س) اظهار داشت: این آرامستان با ۷۳ پرسنل مختلف اعم از غسال، مسئول دفن اموات، راننده آمبولانس و نگهبان با بهترین زیر ساخت ها و خدمات در حالت فعالیت است وهیچ گونه کمبودی در بحث خدمات رسانی برای شهروندان قمی و کل کشور نداریم لذا توصیه ما به شهروندان قمی این است که از فضای آموزشی و معنوی این آرامستان استفاده کنند چرا که این مکان درحقیقت یک مکان آموزشی، فرهنگی و معنوی است.



این مقام شهرداری قم با اشاره به مشکل کارکنان آرامستان ها و درحاشیه قرار داشتن آنها اظهارداشت: تلاش ما این است که این قشر زحمتکش را به جامعه معرفی و از مهجور بودن خارج کنیم.



وکیلی با بیان اینکه ما تا آنجایی که قانون اجازه دهد برای تامین رفاه کارکنان آرامستان های قم تلاش می کنیم، افزود: هم اکنون همه کارکنان بیمه و از مزایایی چون عیدی، پاداش و اضافه کاری بهره مند می شوند و برای آنها برنامه های مختلفی نظیر اردوهای تفریحی و زیارتی و جشن های خانوادگی ترتیب داده می شود.



مشکلات ترافیکی میدان حضرت ولیعصر بررسی شد





شهردار منطقه پنج قم طی بازدیدی که معاون خدمات شهری، معاون فنی و عمرانی و مسئول ترافیک منطقه وی را همراهی می کردند مشکلات ترافیکی و انسدادهای توقفی میدان حضرت ولیعصر(عج) را مورد بررسی قرار دادند.



جمال الدین حسینی در حاشیه این بازدید بیان کرد: با توجه به تاکیدات شهردار قم مبنی بر رفع سریع‌تر و جدی‌تر مشکلات ترافیک منطقه، ساماندهی محل توقف ماشین آلات سنگین حمل چوب خام در میدان حضرت ولیعصر(عج) و رفع این مشکل ضروری است.



وی افزود: با توجه به افزایش حجم ترافیکی این محل بخصوص در اوایل صبح، شاهد افزایش مشکلات ترافیکی هستیم.



حسینی استقرار ایستگاه مترو در میدان حضرت ولیعصر(عج) را دلیل اصلی عدم امکان طراحی بلند مدت در این خصوص دانست و گفت: در این بازدید طرحهای گوناگون ترافیکی، نصب علائم راهنمایی، ایجاد پارکینگ موقت، مسدود کردن ورود خودرو ها به پیاده رو، نصب موانع U شکل و چاپ بنر و فرهنگ سازی بررسی و مقرر شد با انجام کار کارشناسانه و بررسی های تکمیلی، تمامی این موارد از جنبه های مختلف مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.