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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

نصیری خبر داد:

مردم 5 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند/ رشد 30 درصد مشارکتها

مردم 5 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردند/ رشد 30 درصد مشارکتها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از کمک پنج میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور خبر داد و گفت: این میزان کمک نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نصیری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان با اشاره به میزان کمکهای مردمی به کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: در سالجاری بیش از پنج میلیارد تومان کمک مردمی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به رشد کمکهای مردمی در سالجاری نسبت به سال گذشته گفت: در سالجاری میزان کمکهای مردمی کشور به کمیته امداد امام خمینی(ره) بیش از 30 درصد رشد داشته است.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به وضعیت استان لرستان در این رابطه گفت: خوشبختانه کمکهای مردمی به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در سالجاری بسیار مطلوب بوده است.

نصیری یادآور شد: در حال حاضر لرستان در این زمینه در جایگاه هفتم کشور قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بر این است که اقدامات این نهاد با محوریت خیرین اجرا شود.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به اینکه این نهاد به دنبال ارتباط بیشتر با خیرین است، افزود: این ارتباط باید به صورت دو سویه باشد.

نصیری با اشاره به اینکه همچنین برنامه های این نهاد با همکاری خیرین از این پس به صورت محله مبنا خواهد بود، افزود: در این راستا ازظرفیت خیرین در هر محله استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 1797494

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