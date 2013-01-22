کودک چهارساله در استخر منزل مسکونی در کهک غرق شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی تماس مردمی مبنی بر حریق یک دستگاه خودرو در خیابان 55متری عماریاسر یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه 2 مصدوم در پی داشت که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر در پی مراجعه خانواده ای به همراه کودک چهار ساله خود 91 از روستای سیرو به پایگاه جواد الائمه (کهک) مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مبنی بر غرق شدگی کودک در استخر منزل علیرغم تمام تلاشهای پرسنل اورژانس و انجام عملیات احیاء متاسفانه کودک چهار ساله فوت کرد.



مجروح شدن چهارنفر در اثر واژگونی خودروی پژو





وی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور قم - سلفچگان متاسفانه چهار نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان جهت ارائه خدمات تخصصی درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.