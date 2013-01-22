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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

فراهانی به مهر خبر داد:

کودک چهارساله در استخر منزل مسکونی در کهک غرق شد

کودک چهارساله در استخر منزل مسکونی در کهک غرق شد

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم از فوت کودک چهار ساله در اثر غرق شدن در استخر منزل مسکونی خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طی تماس مردمی مبنی بر حریق یک دستگاه خودرو در خیابان 55متری عماریاسر یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه 2 مصدوم در پی داشت که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.
 
معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر در پی مراجعه خانواده ای به همراه کودک چهار ساله خود 91 از روستای سیرو به پایگاه جواد الائمه (کهک) مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مبنی بر غرق شدگی کودک در استخر منزل علیرغم تمام تلاشهای پرسنل اورژانس و انجام عملیات احیاء متاسفانه کودک چهار ساله فوت کرد.
 
مجروح شدن چهارنفر در اثر واژگونی خودروی پژو

وی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو  در محور قم - سلفچگان متاسفانه  چهار نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان جهت ارائه خدمات تخصصی درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.
کد مطلب 1797496

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