ویزیت 700 نفر از اهالی روستای کهیر و کونارک سیستان و بلوچستان توسط پزشکان داوطلب اصفهانی

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان در قالب کاروان سلامت با حضور در جمع مردم کونارک به ویزیت آنها پرداخته و از نظر بیماری‌های عفونی، قلبی، وضعیت بهداشتی دندان‌ها مورد معاینه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه از صبح تاکنون نزدیک به 500 نفر از مردم روستای کهیر توسط پزشکان این کاروان تحت معاینه قرار گرفتند، ادامه داد: دندانپزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان با حضور در مدارس دانش‌آموزان این روستا را به استفاده از نخ‌دندان، مسواک و فلوراید تشویق کردند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: برخی از این بیماران که نیاز به جراحی و اعمال تخصصی ارتوپدی داشتند برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به بیمارستان‌های اصفهان معرفی شدند.

وی با بیان اینکه بالگرد هلال احمر سیستان و بلوچستان به کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان اصفهان به منظور انتقال بیماران نیازمند اعمال جراحی پیشرفته‌تر پیوست، اضافه کرد: چند مورد از افراد تحت معاینه نیاز به عمل آپاندیس داشتند که همیاری و کمک هلال احمر سیستان و بلوچستان موفق به درمان آنها شدیم.

سلیمی بیان داشت: نخستین کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان اصفهان به مناطق محروم کشور از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد که به طور قطع با مشکلاتی و ضعف‌هایی همراه بوده که با شناسایی به موقع آن می‌توان این طرح را با موفقیت بیشتری به انجام رساند.