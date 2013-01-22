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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران شد

هواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، حمیدرضا گلپایگانی را به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصابی احمد قلعه بانی، خطاب به حمیدرضا گلپایگانی، بر استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان در راستای استفاده از روشهای نوین حفاری تاکید شده‌است.

مدیرعامل شرکت نفت در ادامه از گلپایگانی خواسته است تا کاهش هزینه ها، ارتقا سطح علمی و فنی صنعت حفاری و بومی سازی ساخت این صنعت و همچنین ایجاد زمینه صدور خدمات حفاری به دیگر کشورها را در برنامه کاری خود بگنجاند.
 
پیش از این حیدر بهمنی مدیریت شرکت ملی حفاری ایران را بر عهده داشت که اخیرا بانشسته شد. از زمان بازنشستگی بهمنی، حمیدرضا گلپایگانی سرپرستی شرکت ملی حفاری ایران را بر عهده داشت.
 
 
کد مطلب 1797499

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