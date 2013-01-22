عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضلاب شهرهای اسلامشهر و واوان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی پرویزی گفت: در راستای جمع آوری و انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهرهای اسلامشهر و واوان و همچنین با هدف صیانت از محیط زیست اجرای خط انتقال فاضلاب این شهرها به تصفیه خانه اسلامشهر به طول 6 کیلومتر در دست انجام است.



وی تصریح کرد: پروژه مذکور با اعتباری معادل 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی تخصیص بودجه شده و این عملیات با عنایت به توافقات حاصله با پیمانکار مجری طرح و برنامه های زمان بندی شده شرکت، یک طرح 10 ماهه است که از اواسط دی ماه سال جاری و با استفاده از لوله های 1600 میلی متری بتون مسلح آغاز شده و حداکثر تا بهمن ماه سال 92 به اتمام و مرحله بهره برداری خواهد رسید.



رئیس هیئت مدیره آبفای جنوب غربی استان تهران با اشاره به اینکه مدول اول تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهردر حال حاضر 59 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهار داشت: امیدواریم با تامین بموقع اعتبارات تخصیص یافته، مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت جمعیتی یکصدو ده هزار نفری تا پایان سال 92 به اتمام و بهره برداری برسد.



شایان ذکر است این تصفیه خانه در سه مدول و برای پوشش جمعیتی 660 هزار نفر طراحی شده است.