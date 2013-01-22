  1. فرهنگ و ادب
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

صبح امروز با حضور وزیر ارشاد/

برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت معرفی شدند/ روحانی فقید در میان برندگان

برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت معرفی شدند/ روحانی فقید در میان برندگان

برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت حضرت خدیجه (س) صبح امروز طی مراسمی با حضور وزیر ارشاد معرفی شدند که یکی از برگزیدگان این جشنواره، زنده‌یاد حجت‌الاسلام محمد محمدی اشتهاردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی - بصیرتی بانوی فضیلت و مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب، عفاف و حجاب، عکس و احادیث با محوریت حضرت خدیجه (س) صبح امروز سه‌شنبه 3 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل وزارت ارشاد برگزار شد.

در این برنامه و پس از رونمایی از کتاب جشنواره و نیز کتاب «کتابشناسی حضرت خدیجه (س)» برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت به شرح زیر معرفی شدند:

بخش مقالات: فاطمه علایی رحمانی، سیده‌سمیه رضوی‌خواه، صابر محبی، مرضیه محبی، رجب اکبرزاده، هادی یعقوب‌زاده، حسن موحدی، رضا رضوی، محمدباقر عباسی، میرزا محمدحسن بهبهانی‌ارگانی، غلامرضا منتظری، شهزاد دربندی و فاطمه السادات ارشاد.

بخش شعر: صالح دروند، عالیه مهرابی، اصغر عظیمی‌مهر، محمدحسین اسفندیارپور، علی فردوسی، احمدرضا قدیریان، سیده‌فاطمه صداقتی‌فر، مهدی جهاندار، محمد زارعی، حسنا محمد‌زاده، سارا جلوداریان، حمیدرضا کامرانی، محمد کامرانی‌اقدام و سید اکبر سلیمانی.
 
بخش پیامک: عرفان نادری، المیرا ممقانی، امیرحسین احمدی‌افراری، مجتبی زارعی، محسن کلهر، مروارید کریمی، حسین آذربک، الهام نوری، خدیجه کلهری، فیروزه میرابی، سعید حاتمی‌بورا، حسن رستم‌زاد، مجتبی آرشین و محمدجواد میرشکاری.
 
بخش ویژه (کتاب برگزیده): «حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر اسطوره ایثار و مقاومت» اثر مرحوم محمد محمدی‌اشتهاردی، «سرور زنان جهان ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س)» اثر اکرم‌السادات هاشمی‌نژاد و به دلیل نگارش کتاب و «فروغ آسمان حجاز، خدیجه» اثر علی کرمی فریدنی.
کد مطلب 1797504

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