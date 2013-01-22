برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت معرفی شدند/ روحانی فقید در میان برندگان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فرهنگی - بصیرتی بانوی فضیلت و مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب، عفاف و حجاب، عکس و احادیث با محوریت حضرت خدیجه (س) صبح امروز سه‌شنبه 3 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل وزارت ارشاد برگزار شد.

در این برنامه و پس از رونمایی از کتاب جشنواره و نیز کتاب «کتابشناسی حضرت خدیجه (س)» برگزیدگان جشنواره بانوی فضیلت به شرح زیر معرفی شدند:

بخش مقالات: فاطمه علایی رحمانی، سیده‌سمیه رضوی‌خواه، صابر محبی، مرضیه محبی، رجب اکبرزاده، هادی یعقوب‌زاده، حسن موحدی، رضا رضوی، محمدباقر عباسی، میرزا محمدحسن بهبهانی‌ارگانی، غلامرضا منتظری، شهزاد دربندی و فاطمه السادات ارشاد.

بخش شعر: صالح دروند، عالیه مهرابی، اصغر عظیمی‌مهر، محمدحسین اسفندیارپور، علی فردوسی، احمدرضا قدیریان، سیده‌فاطمه صداقتی‌فر، مهدی جهاندار، محمد زارعی، حسنا محمد‌زاده، سارا جلوداریان، حمیدرضا کامرانی، محمد کامرانی‌اقدام و سید اکبر سلیمانی.

بخش پیامک: عرفان نادری، المیرا ممقانی، امیرحسین احمدی‌افراری، مجتبی زارعی، محسن کلهر، مروارید کریمی، حسین آذربک، الهام نوری، خدیجه کلهری، فیروزه میرابی، سعید حاتمی‌بورا، حسن رستم‌زاد، مجتبی آرشین و محمدجواد میرشکاری.

بخش ویژه (کتاب برگزیده): «حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر اسطوره ایثار و مقاومت» اثر مرحوم محمد محمدی‌اشتهاردی، «سرور زنان جهان ام المومنین حضرت خدیجه کبری (س)» اثر اکرم‌السادات هاشمی‌نژاد و به دلیل نگارش کتاب و «فروغ آسمان حجاز، خدیجه» اثر علی کرمی فریدنی.