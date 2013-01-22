حکومت مهدی موعود (عج) منجر به برقراری عدالت در تمام جهان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر سه شنبه در مراسم جشن آغاز امامت امام زمان (عج) در جمع خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت (عج) است و ولایتمداری و تبعیت از ولایت فقیه تمرینی برای تبعیت از امام عادل و بسترسازی برای ظهور امام عادل است.

وی گفت: خدمت به قشری از جامعه که نیازمند مساعدت هستند و با شرافت، ایمان و تدین قوی، براثر ناملایمات روزگار از مواهب دنیوی کم بهره هستند موجب رضایت خاطر حضرت ولی عصر (عج) می شود زیرا یکی از اقدامات اساسی حکومت امام زمان مبارزه با فقر و توسعه بهره مندی افراد جامعه از نعمات الهی است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به فرمایشات امام راحل در خصوص تکالیف منتظران در زمان غیبت افزود: ما موظفیم با تمام توان قانون عدل الهی را در کشور حاکم کنیم زیرا انقلاب ما نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت (عج) است و امام زمان مراقب کشوری که زمامداری آن به روحانیت سپرده شده هستند.

وی بیان داشت: نقد و ارزیابی عملکرد ما مسئولین باید بگونه ای باشد که رضایت خاطر حضرت مهدی موعود (عج) را تامین کند و روسفید از کار و عملکرد خود باشیم.

وی به بیان خصوصیات حکومت امام زمان (عج) پرداخت و گفت: حکومت مهدی موعود با همان ویژگی حکومت علی (ع) است با این تفاوت که حکومت مهدوی گستره اش تمام جهان است و زمان طولانی برقراری حکومت منجر به برقراری عدالت در تمام جهان می شود.

شیخ زاده به بیان برخی از ویژگی های مدیران در حکومت علوی و مهدوی پرداخت و افزود: کارایی از ویژگی های لازم برای مدیران جامعه است زیرا بکارگیری افراد فاقد توانایی لازم در امر حکومت، خلاف فلسفه انتظار و بسترسازی برای ظهور امام عادل است و موجب تباهی جامعه می شود.

وی تبعیت از ولایت را از ویژگی های دیگر مسئولین برشمرد و عدم تبعیت و تقید به فرمان رهبری را موجب تضعیف رهبری و در حقیقت عدم تمکین فرمان امام عادل در جامعه دانست.

وی اظهار داشت: دوری از تجمل و چاپلوسی یکی دیگر از ویژگی های مسئولین است زیرا مسئولین الگوی جامعه هستند و آنچه انجام می شود وظیفه مدیران است.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دلسوزی برای بیت المال باید سرلوحه کار مدیران باشد و صرفه جویی به صرفه و صلاح بخصوص در زمانی که در تنگنای مالی قرار داریم وظیفه مسئولین است.

وی شکوفایی دانش، حاکمیت مطلق بر دنیا، عدالت و آسایش همگانی، برقراری امنیت، آبادانی شهرها، توسعه روحیه اخوت و برادری و تالیف قلوب را از جمله ویژگی های دوران حکومت مهدی موعود (عج) برشمرد.