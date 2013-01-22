ابراز نگرانی مدیران منابع طبیعی و آب منطقه ای کرمان از برداشت بی رویه آب

به گزارش خبرگزاری مهر، ثمره هاشمی مدیر عامل آب منطقه ای کرمان در محل دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با محمد علی اسدی دیدار کرد این جلسه به منظور هم اندیشی و تعامل در خصوص وضعیت آبهای زیر زمینی استان و نحوه بر خورد با متصرفین اراضی ملی و دارندگان چاههای تخریبی و کسانی که آب مازاد بر پروانه برداشت می کنند تشکیل شد.
در این نشست محمد علی اسدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان با تشریح وضعیت استان به لحاظ کمبود آبهای زیر زمینی و اضافه برداشت صورت گرفته که منجر به تصرفات غیر مجاز افراد سود جو می گردد، گفت با عنایت به اینکه برداشت صورت گرفته از آبهای زیر زمینی دائمی نیست و گاها فقط جهت یک فصل می تواند تامین کننده نیازهای فرد متصرف باشد این امر جز به هم خوردگی خاک، تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شدید چیزی به دنبال ندارد و این امر نابودی سرزمین را در پی خواهد داشت.
محسن ثمره هاشمی نیز در این جلسه با ابراز نگرانی از وضعیت برداشت آبهای زیر زمینی و افت سطح این منابع خدادادی گفت در حال حاضر در بیشتر نقاط استان چاههای حفر شده بیشتر از میزان موجود در پروانه برداشت می نمایند.
وی گفت: به نظر می رسد تصرفات غیر مجاز افراد بیشتر به جهت سود جویی و طمع ورزی است اما با این حال این دستگاه به عنوان متولی حفظ و حراست از آب آمادگی کامل دارد در جهت حفظ سرزمین و جلوگیری از تخریب پوشش و خاک و تصرفات غیر مجاز پس از اعلام ادارات منابع طبیعی مبنی بر تصرفات مازاد اراضی کشاورزی با کنترل برداشت این اراضی از اضافه برداشت آب تلمبه های مورد نظر جلوگیری کنند.
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