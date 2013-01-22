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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

زارع به مهر خبر داد:

هوا ی قم از جمعه سردتر می شود/بارش پراکنده باران از هفته آینده

هوا ی قم از جمعه سردتر می شود/بارش پراکنده باران از هفته آینده

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان قم از سردتر شدن هوا از روز جمعه و بارش باران در این استان خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هوا در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه صاف است.

وی ادامه داد: از روز جمعه هوا ابری شده و شاهد افزایش ابر خواهیم بود و دمای هوا نیز کاهش می یابد.
 
مدیر کل هواشناسی استان قم بیان کرد: حداقل دما هوا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سه تا چهار درجه و حداکثر دمای هوا در این روزها 13 درجه خواهد بود.
 
وی گفت: از روز دوشنبه احتمال بارندگی پراکنده در قم وجود دارد.
 
زارع بیان کرد: آلودگی هوا به دلیل پایداری در قم وجود دارد و این وضعیت تا جمعه ادامه می یابد و از روز جمعه آلودگی از بین می رود.
 
وی گفت: سرعت وزش باد در روز سه شنبه بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و جهت وزش باد نیز غربی است و در روز چهارشنبه نیز سرعت وزش باد بین 2 تا هفت متر بر ثانیه است و جهت وزش باد نیز جنوب غربی است.
کد مطلب 1797509

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