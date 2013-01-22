شبکه موسسات خیریه تشکیل می شود/ جمع آوری 140 میلیارد تومان صدقات

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های کمیته امداد(ره) تعامل بیشتر با موسسات خیریه است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه موسسات خیریه در زمینه های مختلف عنوان کرد: این امر در راستای هم افزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) و موسسات خیریه و همچنین هدفمندی ارائه خدمات به محرومان و مددجویان کشور است.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین موسسات خیریه و همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: این تفاهم نامه در سطح یک شامل مددجویان مشترک در موسسات خیریه و کمیته امداد خمینی(ره) خواهد بود.

نصیری با بیان اینکه این تفاهم نامه طی یک مدت زمانی مشخص اجرایی می شود، افزود: در این راستا بسته توانمندسازی مددجویان شامل ایجاد اشتغال، تامین مسکن، انجام کارهای فرهنگی و ... پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه موسسات خیریه حامی محرومین گفت: بر اساس بخشنامه وزارت کشور موسسات خیریه ای که اقدام به کمک نیازمندان، ایتام و بیماران نیازمندان می کنند باید با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری داشته باشند.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان پرداخت صدقات طی سالجاری گفت: در سالجاری بیش از 140 میلیارد تومان صدقه توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جمع آوری شده است.

نصیری تصریح کرد: این میزان پرداخت صدقه نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.