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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

نصیری مطرح کرد:

شبکه موسسات خیریه تشکیل می شود/ جمع آوری 140 میلیارد تومان صدقات

شبکه موسسات خیریه تشکیل می شود/ جمع آوری 140 میلیارد تومان صدقات

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از راه اندازی شبکه موسسات خیریه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور خبر داد.

حمید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های کمیته امداد(ره) تعامل بیشتر با موسسات خیریه است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه موسسات خیریه در زمینه های مختلف عنوان کرد: این امر در راستای هم افزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) و موسسات خیریه و همچنین هدفمندی ارائه خدمات به محرومان و مددجویان کشور است.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین موسسات خیریه و همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: این تفاهم نامه در سطح یک شامل مددجویان مشترک در موسسات خیریه و کمیته امداد خمینی(ره) خواهد بود.

نصیری با بیان اینکه این تفاهم نامه طی یک مدت زمانی مشخص اجرایی می شود، افزود: در این راستا بسته توانمندسازی مددجویان شامل ایجاد اشتغال، تامین مسکن، انجام کارهای فرهنگی و ... پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تشکیل شبکه موسسات خیریه حامی محرومین گفت: بر اساس بخشنامه وزارت کشور موسسات خیریه ای که اقدام به کمک نیازمندان، ایتام و بیماران نیازمندان می کنند باید با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری داشته باشند.

مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان پرداخت صدقات طی سالجاری گفت: در سالجاری بیش از 140 میلیارد تومان صدقه توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور جمع آوری شده است.

نصیری تصریح کرد: این میزان پرداخت صدقه نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1797511

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