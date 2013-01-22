تشریح برنامه های کمیته های تخصصی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحانی نژاد امروز سه شنبه در نشستی خبری با بیان اینکه امسال در حالی به استقبال جشن های سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی می رویم که شرایط ویژه ای در دنیا نسبت به انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده است، گفت: این شرایط در برنامه ریزی های کمیته موثر بوده است بعد از 34 به برکت انقلاب اسلامی شاهد بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی هستیم. دست نشاندگان قدرتهای جهانی یکی پس از دیگر ی همانند نظام منحوس پهلوی به زباله دان تاریخ می پیوندند.

وی ادامه داد: ما در حال مصاف با قدرتهای استکباری به ویژه امریکا در عرصه اقتصادی و همین طور فرهنگی هستیم. ما با جنگ فرهنگی علیه ارزش هایمان مواجه هستیم همانطور که با اقتصاد مقاومتی و پایداری ملت مقابل تحریم ها ایستادگی کردیم از این مرحله نیز عبور می کنیم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ماهیت کمیته انجمن ها، هیات ها و کانون های مردمی ستاد مرکزی دهه فجر فرهنگی است، گفت: در این کمیته به عرصه فرهنگ به ویژه جنگ نرم توجه ویژه شده است.

وی ادامه داد: همه تلاش این کمیته دراین است که مراسم یوم الله 22 بهمن که تجلی حضور مردم است هرچه باشکوهتر برگزار شود که این حصر میلیونی مردم بسیاری از م عادلا سیاسی اجتماعی فرهنگی دنیا را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر خواهد داد.

حجت الاسلام روحانی نژاد با اشاره به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و شوراها ادامه داد: این کمیته در رابطه با موضوع انتخابات نیز غفلت نکرده و به این موضوع توجه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به 80 هزار تشکل دینی در سطح کشور افزود: بزرگی این تشکلها به اندازه جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است و کانون های فرهنگی گسترده ترین شبکه مردمی به صورت این تشکل ها هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این برنامه ها در قالب گفتمان بر گزار می شود، یادآوردشد: کسانی که در انقلاب پیشکسوت بوده به صورت خاطره گویی و اشخاصی که قدرت تحلیل دارند به صورت گفتمان در ا جرای این برنامه ها شرکت دارند.

وی با اشاره به 13 بهمن ماه که دومین روز دهه فجر است، گفت: در این روز که مصادف با نماز جمعه است به طور ویژه ای به موضوعاتی چون نقش ایران در بیداری اسلامی، مقایسه مردم سالاری دینی با لیبرال، نقش ولی فقیه در خنثی سازی جنگ نرم، بررسی دموکراسی در ایران غرب و ولایت مداری و بصیرت مردم پرداخته می شود.

مسئول کمیته انجمن های هیات ها و کانون های مردمی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: علاوه بر این برنامه ها سازمان تبلیغات در چندین عرصه از بیش از 50 هزار مبلغ در طول دهه فجر استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات در محیط های مجازی به طور ویژه ای ورود پیدا خواهد کرد، ادامه داد: بیش از 150 وب سایت در این مدت به طور ویژه ای فعالیت خواهند داشت. سایت تبیان ویژه برنامه هایی خواهد داشت و خبرگزاری مهر نیز بسته های ویژه ای را در خصوص انقلاب اسلامی کار خواهد کرد.

وی افزود: برای اینکه این بستر فراهم شود بیش از 612 همایش و 715 نشست تخصصی برگزار شده که حضور در گلزار شهدا، گلباران مزار شهدا حضور در مراسم 12 بهمن، آذین بندی فضاهای عمومی از دیگر فعالیتهای این کمیته خواهد بود.

در ادامه این نشست حجت الاسلام سلیمانی مسئول کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با پرداختن به اهمیت جایگاه مسجد آنرا پایگاه دیانت و سیاست دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران فرزند و مولود مسجد است و ادامه آن جز در سایه سار مسجد امکان پذیر نیست.

وی با تشریح برنامه های پیش بینی شده در دهه مبارک فجر افزود: پیش بینی اجرای ویژه برنامه ها و آئین های گرامی داشت انقلاب اسلامی در 34 هزار مسجد، اجرای بالغ بر 100 هزار برنامه مراسم و طرح با مشارکت دستگاه های کمیته در سطح مساجد کشور از جمله اقدامات این کمیته در دهه فجر است.

وی از اعزام 2 هزار نفر از مبلغان به مساجد کشور به ویژه مساجد مناطق محروم خبر داد و گفت: مرحله پایانی اولین جشنواره سرود مساجد روستایی کشور با بخش ویژه امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی و دهه فجر به میزبانی روستای کر در شهرستان میناب استان هرمزگان برگزار می شود.

سلیمانی از برپایی جشنواره و برنامه های مختلف با موضوع مسجد و انقلاب در هفته وحدت به مناسبت دهه فجر دراستاهای کرمانشا، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان خبر داد.

وی خبرگزاری های ایرانا، مهر و شبستان و سایت مهر را از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی تحت پوشش دستگاههای عضو کمیته مساجد خواند.

مسئول کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت حضور مردم در روز 22 بهمن ماه افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور برپایی نماز جماعت ظهر وعصر روز 22 بهمن با محوریت ستاد اقامه نماز کشور صورت گرفته است.

درادامه برنامه نصرت الله لطفی معاون حقوقی مجلس و استانهای شورای هماهنگی سازمان تبلیغات گزارشی کلی از برنامه های این دهه در استانها و شهرستانها ارائه کرد.

مسئول کمیته امور استانها در ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان این نکته که ایام الله دهه فجر در سال جاری به دو دلیل اهمیت ویژه ای دارد، گفت: بعد از تشدید تحریم ها و مشکلات اقتصادی این اولین حماسه حضور مردم است که پاسخ کافی به ایادی دشمن خواهد بود.

وی اهمیت دیگراین مراسم را احتمال واقع شدن در فتنه ای جدید دانست و گفت: در انتخابات 88 کلید واژه فتنه گران بحث تقلب بود اما اکنون پیشی گرفته و بحث انتخابات آزاد را مطرح می کنند.

اگر بخواهیم به بحث فتنه و تحریم ها پاسخ دهیم نمود عینی آن در بزرگداشت انقلاب اسلامی خواهد بود.

لطفی تقارن ورود به دهه فجر و هفته مبارک وحدت را نقطه عطفی دانست و گفت: این تقارن موجب شور و نشاط همگانی برای ورود به جشن های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی ادامه داد: از 5 بهمن تا 11 بهمن هفته استقبال خواهد بود که آنچه در تهران هماهنگ شده حضور در مرقد امام و ادای احترام به آرمان ها بنیانگذار جمهوری ا سلامی است.

وی در ادامه برنامه های کمیته استانی افزود: اعزام سخنران به مراکز استانها را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده ایم.

لطفی در خصوص برنامه های هماهنگ شده در روز 12 بهمن در تهران گفت: ابتدای این برنامه ها راس ساعت 9.30 در فرودگاه بین المللی مهرآباد با سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شده و ساعت 9 تا 11 در حرم مطهر امام با سخنرانی یکی از سران قوا ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دو شهرستان برنامه های ویژه ای داریم، افزود: ادای احترام و گلباران زادگاه امام در خمین و مکمل آن در بیت امام در شهر قم شاهد برگزاری مراسم خاصی خواهیم بود.

وی غبار روبی مزار شهدا با بالگرد را از جمله برنامه های 19 بهمن ماه دانست و گفت: نور افشانی و طنین ندای الله اکبر به صورت کشوری در شامگاه 20 بهمن انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر برگزاری یادواره های شهدای انقلاب اسلامی در همه شهرستانها افزود: شب شعر و خاطره انقلاب، تاکید بر تجلیل از خانواده معظم شهدای ، اجرای سرود 1357 نفری دانش آموزان در شهرستانها و اجرای سرود 22 هزار نفری در تهران را از دیگر این برنامه ها عنوان کرد.

لطفی غبار روبی حرم مطهر امام (ره) با گلاب ناب کاشان را از حرکات نمادین در این دهه دانست و گفت: درایام دهه فجر شاهد برگزاری بیش از 75 عنوان مراسم در سطح کشور هستیم.