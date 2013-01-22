اختلافات آمریکا و روسیه درباره سوریه پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسی الیوم، آناتولی کورنوکوف فرمانده نیروی هوایی روسیه تاکید کرد: استقرار سامانه موشکی پاتریوت در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه قبل از اینکه اقدامی علیه موشکهای احتمالی سوریه باشد، اقدامی ضد روسیه و همپیمانان آن در اتحادیه کشورهای مستقل و سازمان معاهده امنیت جمعی است.

از سوی دیگر میخائیل مارگیلف رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه اظهار داشت: اختلافات میان روسیه و آمریکا درباره بحران سوریه باقی است.

وی تاکید کرد: روسیه بر گفتگو میان نظام سوریه با مخالفان بدون دخالت خارجی اصرار دارد اما آمریکا و غرب بر تغییر نظام سوریه تاکید دارد.

مارگیلوف بیان کرد: فروپاشی نظام سوریه نه تنها موجب بی ثباتی در سوریه بلکه بی ثباتی کل منطقه تا ایران، مرزهای روسیه و چین خواهد شد.

از سوی دیگر روزنامه الوطن گزارش داد: ارتش سوریه با گروههای مسلح در شهرهای داریا، معضمیه، بساتین و حرستا در حومه دمشق درگیرشده و تعدادی از تروریستها را به هلاکت رسانده است.

خبرگزاری نوووستی روسیه نیز به نقل از منابع سوری از محاصره گروههای مسلح از سوی ارتش سوریه و کنترل ارتش بر بخش اعظم شهر داریا در حومه دمشق خبر داد.