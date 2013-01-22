به گزارش خبرگزاری مهر، 14 نمایش صحنه‌ای در روز سوم جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می‌رود. چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه در تالارهای وحدت، اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه، کارگاه نمایش، سنگلج ، خانه نمایش، ایرانشهر، انتظامی، مهر حوزه هنری، فردوسی، حافظ و آو میزبان 14 نمایش هستند.

نمایش "سردار مهر و ماه" نوشته محمدرضا کوهستانی ‌به کارگردانی حسین پارسایی ساعت 19 و مدت زمان 60 دقیقه در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. نمایش "هفت شب با مهمان ناخوانده" نوشته و کارگردانی فرهاد آئیش با مدت زمان 70 دقیقه در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا می‌شود.

در تالار چهارسوی تئاترشهر نمایش "سیزده" نوشته سیاوش پاکراه و کارگردانی"روزبه سجادی حسینی‌ ساعت 18 و 20:30 با مدت زمان 65 دقیقه اجرا می‌شود. تالار قشقایی در ساعتهای 17 و 19:30 میزبان نمایش "وقتی وودی آلن مادم بواری را ترجیح می‌دهد" نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی عاطفه تهرانی و نوید هدایت‌پوربا مدت زمان 120 دقیقه خواهدبود.

در تالار سایه نمایش "آخرین حکایت فرهاد" نوشته مهدی میرباقری و کار گردانی علی‌اصغر راسخ‌راد ساعت 16:30 و 18:30و مدت زمان 100دقیقه روی صحنه می‌رود.

"باید امشب بروم" نوشته کامران شهلایی و کارگردانی فاضل حائری یزدی یک اجرا ساعت 16 و یک اجرا ساعت 18 در کارگاه نمایش با مدت زمان 60 دقیقه خواهدداشت. در تماشاخانه سنگلج نمایش "میمومانیا" نوشته و کار آرا هاروتونیان از کشور ارمنستان ساعت 18 و با مدت زمان 40 دقیقه روی صحنه می‌رود.

"کهنه سرباز" نوشته و کارعلی‌محمد رادمنش ساعت 16:30و 18:30با مدت زمان 65 دقیقه در خانه نمایش اداره تئاتر اجرا می‌شود. نمایش "تل ضحاک" نوشته"نسیم احمدپور، بریژیت هلبلینگ و کارگردانی اصغر دشتی، نیکلاس هلبلینگ که تولید مشترک ایران و سوئیس است؛ با مدت زمان 135 دقیقه ساعت 20 در تالار استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.

تالار استاد انتظامی ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش "جنون سرعت" نوشته نوید جهان‌زاده و کارگردانی نوید جهانزاده، غزاله رشیدی با مدت زمان 70 خواهدبود. در تماشاخانه مهر حوزه هنری ساعت 18 و 16 نمایش "خون و ماتیک" نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی سروش طاهری‌ با مدت زمان 60 دقیقه روی صحنه می‌رود. "اپرای عروسکی حافظ" نوشته و کار بهروز غریب‌پور نیز ساعت 19 با مدت زمان 115 دقیقه در تالار فردوسی اجرا می‌شود.

نمایش "مرخصی برای چند روز " نوشته رئوف دشتی به کارگردانی سیدحجت طباطبایی ساعت 17 و 20 در تالار حافظ با مدت زمان 60 دقیقه روی صحنه می‌رود. در تماشاخانه "آو" نمایش "گیلگمش" به کارگردانی بابک مهری با مدت زمان 80 دقیقه و ساعت 30/18 روی صحنه می‌رود.

عاشقانه ساده سیامک احصایی اجرا می شود



نمایش "قرار" نوشته طلا معتضدی و کارگردانی سیامک احصایی عاشقانه ساده ای است که در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شود.

احصایی با این توضیح که نمایش"قرار" قصه عاشقانه ساده ای دارد، اظهار داشت: این نمایش بدون هیچ اتفاق عجیب و غریب صحنه ایی اجرا می شود. در این نمایش نمی خواهم تعجب و یا اتفاق خاصی مانند آثاری که در گذشته روی صحنه برده ام در مخاطب ایجاد شود و با حس تماشاگر کار دارم.

در"قرار»" گاهی فاصله ها دور می شوند و تو نزدیک ترین می شوی. در این قرار عاشقانه، یک زن، یک مرد، وقتی دیواری میان ما نیست. حبیب رضایی و هانیه توسلی بازیگران نمایش هستند.

آهنگساز آنکیدو دارش، دستیاران کارگردان لیلا مدن پور و آرش فصیح، مدیر صحنه محمد همدانی، منشی صحنه سروناز نانکلی، مدیر تولید محمدرضا حسین زاده و طراح صحنه سیامک احصایی است.

مهمانان ویژه جشنواره در اولین روز

تعدادی از هنرمندان صاحب نام تئاتر، سینما و تلویزیون در اولین روز از برگزاری بخش صحنه ای سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیدن کردند. مهدی هاشمی، احمدرضا درویش، بهزاد فراهانی، نگار عابدی، جلال تهرانی ، محمدرضا ورزی ، امیر دژاکام ، جلیل فرجاد، کریم اکبری مبارکه ، آرش دادگر، کامران تفتی، سیاوش خیرابی... از جمله هنرمندانی بودند که در اولین روز از برگزاری بخش صحنه ای سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از نمایش های به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شهر دیدن کردند.

استقبال پرشور مخاطبان، نظم جشنواره را به هم نریخت

در روز اول اجرای نمایش های بخش صحنه ای و در عین استقبال پرشور تماشاگران دست اندرکاران برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با همکاری قابل توجه میهمانان در ایجاد نظم تالارهای نمایشی روبه رو شدند. مجموعه تئاتر شهر در اولین روز از برگزاری بخش صحنه ای جشنواره شاهد حضور پرشور تماشاگران در تالارهای نمایشی مجموعه و نظم و انضباط آنها در حین ورود و خروج بود.

واحد تالارهای مجموعه تئاتر شهر با همکاری کارکنان حراست این مجموعه و معاونت هنری تمام تلاش خود را انجام دادند تا اولین روز از برگزاری بخش صحنه ای جشنواره تئاتر فجر در بخش صحنه ای بدون هیچ گونه مشکلی در مجموعه تئاتر شهر به کار خود پایان دهد.

در دیگر تماشاخانه های درگیر جشنواره نیز این نظم و استقبال به شکل قابل توجه ای مشاهده می شد. در تالا استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر و تماشاخانه حافظ استقبال به شکلی بود که بسیاری از مخاطبان ایستاده نمایش ها را مشاهده کردند.

در تماشاخانه سنگلج و دیگر سالن های نمایشی حضور گرم تماشاگران فضای خاصی را به جشنواره بخشید و سبب شد اولین روز جشنواره در عین آرامش و نظم برای تماشاگران خوشایند باشد.

گروه های نمایشی از سوئیس، ارمنستان و لبنان وارد ایران شدند



گروه نمایشی "مس اند فیبر" از سوئیس، گروه نمایشی"مجموعه کهربا و دار اونبز" از لبنان و گروه "میم استودیو" از ارمنستان برای اجرا در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر وارد ایران شدند. گروه نمایشی "مس اند فیبر" سوئیس برای اجرای نمایش "تل ضحاک" وارد ایران شدند.

نمایش"تل ضحاک" کار مشترک گروه تئاتر دن کیشوت(ایران) و گروه مس اند فیبر(سوئیس) است. این نمایش در سال 2012 به مناسبت سالگرد ویلهلم تل با تبادل دو اسطوره ایرانی و سوئیسی و با تهیه کنندگی کمپانی مس اند فیبر در دو بخش تولید شده است.

گروه نمایشی"مجموعه کهربا و دار اونبز" از لبنان نیز بامداد امروز سه شنبه (3 بهمن) برای اجرای نمایش"7+ 7" وارد ایران شدند. نویسنده نمایش نادینه توما و کارگردان اریک دنیاوند است. این نمایش براساس کتاب «سبعه و سبعه» نوشته شده و با استفاده از سنت قدیمی قصه گویی روایت می شود.

از کشور ارمنستان نیز گروه"میم استودیو" برای اجرای نمایش"میمومانیا" وارد ایران شدند. این کار پانتومیم است و نخستین بار سال 2010 توسط استودیو میم اجرا شد. این نمایش چهار پرده دارد. در این اثر مسائل جدی با شوخ طبعی و خنده بیان می شود و بر روابط صمیمانه میان انسان ها تاکید می شود. نویسنده و کارگردان نمایش آرا هاروتونیان و تهیه کننده اریک بارسقیان است.

"مرکب خوانی ارکستر مردگان" بازگشتی سهمگین و زیبا در روشهای از پیش آزموده

محمودرضا رحیمی کارگردان نمایش "مرکب خوانی ارکستر مردگان" با اعلام پایان یافتن ساخت دکور نمایش و آماده شدن گروه اجرایی برای حضور در اجراهای این نمایش در بخش بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در یادداشتی این نمایش را بازگشتی سهمگین و زیبا در روشهای از پیش آزموده نمایش های قبلی خود دانست.

محمودرضا رحیمی در بخشی از این یادداشت آورده است: " نمایش مرکب خوانی ارکستر مردگان" ادامه مسیر 15 سال گذشته گروه نیوشا با نمایشهایی همچون نمایش "نامربوط" ، "تقاطع 2002"، "چند کاپریس برای ویولون"و ... تا مقتل است، با اقدامی که سرتا پایش باید جامه ای ایرانی بر تن داشته باشد و حتا از آن نیز گذشته و به مفهوم ایرانی دست پیدا کند. آنچه مدام باید در کسوت اجرا خود نمایی کند اتودهایی با گونه های نمایشی ایرانی از آن دست است که در حوصله تماشاگر نیز جای گیرد. در این راستا با همت گروه، جهد و جد فراوانی صورت می پذیرد.

پس از به کار بستن مونولوگ و تصویر در "تقاطع 2002" (1378-1379) و تعدد داستانی در "چند کاپریس برای ویولن "(1381- 1382) و بدنبال آن که در نمایش "مقتل" (1387-1389) گونه ی تعزیه و نسخه خوانی آزموده شد و چند و چون گنجایش شبیه خوانی و تصویر به محک آزمون نشست حالا باید از طریقی دیگر بر آزمون و خطای صورتهای متنوع و متعدد نمایش ایرانی دق الباب کرد، شکلی خاص از ایجاد حرکت در فضاهای بینا متنی.

حمیدرضا نعیمی من را به بازگشتی سهمگین و البته زیبا در روشهای از پیش آزموده وادار کرد. بازگشتی به اجراهایی آلبومی و متکی بر مونولوگ. نازنین گودرزیان نیز با اتکا به همه آن چیزی که قریب به اتفاق اجراهایم را در این دو دهه به صحنه رسانده تلنگرهایی به جا از تغییر تراژدی به کمدی برایم پدید آورد و در طراحی های خود نیز گنجانید، چه در گلستان که مجموع طراحی ها را یک تنه انجام داد و چه در تهران که لباس را پدید آورد.

نمایش، "مرکب خوانی ارکستر مردگان" نوشته ای از حمیدرضا نعیمی در پنج اپیزود به اسامی سوگ چامه ی ایرج (نسخه ای برای گوسانی ) که روایت فریدون و پسرانش بر اساس شاهنامه ی فردوسی است به همراه مجلس وزیرکشی (مکاشفه در چگونگی بر دار شدن امیر حسنک وزیر) ، تیغ ماهی (روایت یکی از وزرای قجر و پسرش) ، آوار پریشانی(روایت شاعری به همراه همسرش در محضر برای طلاق) و اپیزود نزاع (روایت واگویه های انسانها هنگام ماهیگیری) است. که هریک به شیوه ای خاص با داستان دیگر ارتباط پیدا می کند.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی آغاز شده و تا 12 بهمن‌ماه در تهران ادامه دارد.