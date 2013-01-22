اردستان رتبه نخست اشغال زایی را در اصفهان کسب کرد

به گزاش خبرنگار مهر، بهرام خواجه سعیدی سه شنبه صبح در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در سال گذشته در شهرستان12.4 درصد بوده، افزود: با روند پیشرفتی که داشته ایم این رقم امسال به 10درصد رسیده و امیدواریم که به یک رقمی تبدیل شود.

فرماندار اردستان کل تعهد اشتغال شهرستان را دو هزار و 690 نفراعلام و بیان داشت: دو هزار و 24 نفر از آن ثبت سامانه شده که با احتساب بخش مسکن 75درصد و بدون احتساب آن 90درصدپیشرفت کارداشته ایم که توانسته ایم رتبه اول استان رابه خود اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه سهمیه مشاغل خانگی شهرستان شش میلیارد و 400میلیون تومان است، افزود: تا نیمه اسفندماه امسال کل اعتبارات را جذب خواهیم کرد.

خواجه سعیدی در پایان صحبت های خود اظهارداشت: هدف ما ریشه کن شدن بیکاری درشهرستان است و ازمسئولین ادارات درخواست کرد که به صورت ویژه کمک کنند تا سهمیه اشتغال شهرستان به صورت100درصد تاًمین شود.