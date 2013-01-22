هفت رشته جدید هنری درباشگاه خبرنگاران یاسوج تدریس می شود

سید عبدالحسین یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باتوجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در شکل و محتوای باشگاه، چند رشته ی جدید شامل نمایشنامه نویسی، بازیگری، کارگردانی، نویسندگی در رسانه، جلوه های ویژه، مجری گری و کامپیوتر به این کلاس ها افزوده می شود.

وی بیان کرد: در آینده ی نزدیک فراخوان ثبت نام در این کلاس ها توسط صدا و سیما استان اعلام و کلاس ها برگزار خواهد شد.

یوسفی اظهار داشت: پیش از این در این باشگاه کلاسهای گزارشگری، گویندگی خبر، تدوین و تصویربرداری خبر برگزار می شد.

وی وظیفه ذاتی باشگاه خبرنگاران را تهیه اخبارعنوان کرد و بیان داشت: تربیت نیروی متخصص و معرفی آنها به صدا و سیما برای فعالیت در واحدهای مختلف، از دیگر وظایف این واحد است.

یوسفی همچنین گفت: باشگاه خبرنگاران جوان یاسوج همچنین به عنوان یک رسانه تصویری می تواند منعکس کننده خدمات و فعالیت های دستگاههای اجرایی استان باشد.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیت سنی برای برگزاری دوره های آموزشی وجود ندارد، افزود: این دوره ها با کمترین هزینه ممکن برگزار خواهد شد.

مدیر باشگاه خبرنگاران مرکز یاسوج بیان کرد: این دوره ها در 20 جلسه برگزار می شود و در پایان کارنامه ای به شرکت کنندگان داده خواهد شد و از برترین ها در برنامه های صدا و سیما استفاده می شود.

وی افزود: اساتید این دوره ها از نیروهای مجرب و نخبه صدا و سیمای مرکز استان هستند.