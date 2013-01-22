ایجاد خودباوری فرهنگی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است

حمید حاذق نیکرو در گفتگو با خبرنگار مهر نخستین گام برای هر اصلاح و حرکت سازنده ای "اصلاح بینش و اعتقادات " دانست و افزود: انقلاب اسلامی در سایه رهبری امام خمینی(ره) مردم را به سمت خودباوری فرهنگی و رجوع به ارزش های اسلامی و ایرانی سوق داد.

وی اظهارداشت: این استقلال در زمینه فرهنگ موجب شد که مردم به هویت اصیل خود بها دهند و باورها و اعتقادات، آداب و رسوم و زبان و خط خویش را ارزشمند بدانند و در حفاظت از آنها کوشا باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: توجه مردم ایران به دستورات دین اسلام موجب شد که فرهنگ آنان در زمینه زندگی شخصی و اجتماعی دگرگون شود.

وی همچنین با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از حوادث کم نظیر تاریخ است، افزود: آحاد مردم به رهبری امام راحل توانست رژیم پهلوی را که قدرت های بزرگ شرق و غرب عالم مدافع آن بود، به گورستان تاریخ بفرستند.

نیکرو اظهارداشت: موج قیام بر ضد رژیم و تمنای نظام اسلامی در قالب تظاهرات شبانه روزی حتی به ده های کوچک و دورافتاده کشور راه یافت و حس همدلی و تعاون عجیبی بین مردم ایجاد شد.

وی یادآورشد: با وقوع انقلاب اسلامی ظرفیت ها، عناصر پویا و نیرومند در لایه های درونی فرهنگ و هویت ایرانی ها دچار دگرگونی شگفت شد.