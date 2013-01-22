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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

معصومی:

طرح برخورد با فروشندگان کالاهای فاقد برچسب شبنم در زنجان آغاز شد

طرح برخورد با فروشندگان کالاهای فاقد برچسب شبنم در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از آغاز برخورد با فروشندگان کالاهای فاقد برچسب شبنم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی افزود: با پایان مهلت اجرای مرحله دوم طرح شبنم، از اول بهمن ماه با فروشندگان کالاهای مشمول طرح بدون برچسب شبنم برخورد می شود.
 
وی یادآورشد: درصورت مشاهده کالاهای مشمول فاقد طرح شبنم در واحدهای صنفی سطح استان ، کالاها جمع آوری شده و متخلفین جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
 
معصومی تصریح کرد : مرحله دوم طرح شبنم از اول مهر ماه سال جاری به مدت چهار ماه جهت نصب برچسب کالاهای مشمول اجرا شد که در این طرح واحدهای صنفی باید نسبت به نصب برچسب کالاهای تحت پوشش اقدام کنند.
 
وی گفت: کلیه لوازم خانگی، کلیه کالاهای صوتی وتصویری، رایانه و قطعات آن، کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی، انواع اقلام آرایشی و بهداشتی، پوشاک، انواع مکملهای غذایی و دارویی، انواع لوازم ساختمانی و ابزارآلات، انواع اسباب بازیها‌، انواع لوازم ورزشی، ساعت، ماشین حساب، تلفن همراه، کیف و کفش و انواع اقلام خوراکی، آشامیدنی و کنسروجات مشمول دریافت کد شبنم هستند.
 
معصومی افزود : اکیپی با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی اقدام به رصد بازار خواهند کرد و در راستای جلوگیری از ورود هرگونه کالای قاچاق با متخلفین برخورد خواهند کرد.
کد مطلب 1797521

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