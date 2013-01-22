نمایشگاه آثار مجمع جهانی اهل بیت (ع) پیرامون پیامبراکرم (ص) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر روز سه شنبه نمایشگاه آثار مجمع جهانی اهل بیت با موضوع پیامبر اکرم (ص) افتتاح و همزمان با آن، نشست علمی " حقوق بشر ازدیدگاه پیامبر (ص)" با حضور آیت الله هادوی تهرانی و جمعی از محققان و پژوهشگران در کتابخانه این مرکز برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا عارف حسینی، مدیر کل اطلاع رسانی مجمع جهانی اهل بیت (ع) در این مراسم اظهار داشت: سلسله برنامه های میثاق با پیامبر اکرم (ص) از روز سوم بهمن ماه به مدت 10 روز در قم، تهران و کشورهای دیگری که مجمع جهانی اهل بیت (ع) با آن ها ارتباط دارد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر توهین به پیامبر از سوی استکبار جهانی و دست نشانده های مستکبران ادامه داشته است اما باید توجه کرد که از دلایل اصلی ادامه پیدا کردن این موضوع کم کاری مسلمانان و شیعیان در شناساندن ابعاد شخصیتی رسول اکرم (ص) به مردم سراسر جهان بود.



عارف حسینی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) نه تنها از حقوق انسان ها که از حقوق درختان وگیاهان و حیوانات نیز دفاع می کردند، گفت: مجمع جهانی اهل بیت تا کنون 64 اثر به 15 زبان زنده دنیا پیرامون شخصیت رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) منتشر کرده است و 28 اثر دیگر نیز در دست چاپ است.

وی تاکید کرد: در دهه میثاق با پیامبر رحمت و عدالت مجمع جهانی اهل بیت (ع) شش نشست تخصصی و یک نشست با حضور بزرگان برگزار خواهد کرد، همچنین سایت بزرگی در حال آماده سازی است و در شب میلاد نبی اکرم (ص) رونمایی خواهد شد.

وی همچنین افزود: طرحی نیز با عنوان جایزه بزرگ پیامبر(ص) در دست اجرا است که بر اساس آن به مولفین 15 کتاب به زبان انگلیسی در رابطه با نبی اکرم (ص) و همچنین فیلم های 15 دقیقه ای که دراین رابطه ساخته شود جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.



گفتنی است نمایشگاه آثار مجمع جهانی اهل بیت (ع) از سوم تا 12 بهمن ماه در این مرکز از هشت صبح تا 20 شب پذیرای عموم مردم و دوستداران پیامبر اکرم(ص) است.

