اذهان عمومی اشتباه نمی کند/ نماینده مجلس مسبب تودیع فرماندار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم تودیع خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر به صورت نسبی شهرستان در بخشهای مختلف اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی از برخی از شهرستان های استان بالاتر است اما به طور کلی از میانگین استان تهران پایین تر نیست.

وی با اشاره به نزدیکی به انتخابات در خصوص تاثیرات این تغییر بر شهرستان افزود: این مهم بستگی به تدبیری دارد که بعد از این اعمال خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: تامین و وجود این آرامش باعث همدلی و امیدواری بین مردم و حضوری حداکثری در انتخابات خواهد شد.

جهانبخشی گفت: هر عاملی که آرامش و امنیت روانی مردم را خدشه دار کند، قطعا در تحقق اهداف ایده آل بی تاثیر نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اعتقاد اذهان عمومی به دخالت نماینده مجلس شورای اسلامی در تودیع وی تاکید کرد: اذهان عمومی هیچ وقت اشتباه نکرده است و نمی کند.