راز سلامتی از زبان پیرمرد 111 ساله در دامنه زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، در گستره رشته های کوههای زاگرس مردان و زنان بسیاری زندگی می کنند که کار و تلاش شبانه روزی با آنها عجین شده است.

مردان و زنانی که کار کردن و تلاش را یک عبادت می دانند و تا آخرین لحظه عمر از کار کردن و تلاش بی وقفه دست بر نمی دارند.

محمد تاور پیرمرد کهنسالی است که همچنان کار و تلاش بی وقفه از ویژگی های بارز این مرد است و کهولت سن نتوانسته جلوی او را بگیرد واورا ناتوان کند.

محمد تاور در جوانی کارگری ساده، فعال و زحمت کشی بوده است او علاوه بر کارگری به کفش دوزی و چرم دوزی نیز مشغول بوده است.

این مرد زحمتکش در اوایل جوانی و در سن 15 سالگی به علت پایین افتادن از درخت شنوایی خود را از دست داده است و از زمانی که شنوایی خود را از دست داد با کسی صحبت نمی کند و به خاطر همین موضوع بسیاری از مردم فکر می کنند که این مرد لال نیز هست.

این مرد 111 ساله تا کنون هیچ گونه مریضی نداشته است و تنها مشکل او ناشنوایی است و راز سلامتی او در خوردن میوه جات و سبزیجات فراوان است.

این مرد در حال حاضر سبد بافی می کند و هرچند درآمد خوبی ندارد اما از این طریق هزینه های زندگی خود را تامین می کند و غیر از این شغل کار دیگری را ندارد و چوبی که برای بافتن این سبد لازم است به سختی پیدا می شود.

مردم شهر هفشجان عقیده زیادی به دستان زحمت کش این پیرمرد دارند آنها معتقدند سبدهایی که این پیرمرد برای آن ها می بافد برکت زیادی را وارد زندگی آن ها می کند.

کربلایی محمد مردی مومن و با ایمانی است که هر ساله به همراه پسر بزرگ و همسرش به مشهد مقدس سفر می کند این مرد با ایمان با وجود اینکه کمری خمیده دارد و ایستادن برای او مشکل است اما با این حال نماز خود را ایستاده می خواند و دائما در حال ذکر گفتن است.

35 سال است که پسر بزرگ او پس از ازدواجش در کنار آن ها زندگی می کند و به این پیرمرد و پیرزن موفق در زندگی کمک می کند.

رفتن به مکه آرزوی پیرمرد111 ساله

پسر بزرگ تاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدرم دارای چهار پسر و دو دختر و بیش از 70 نوه و نتیجه است.

وی ادامه داد: یکی از آرزوهای پدرم رفتن به مکه است که به علت هزینه بالای این سفر موفق نشده که به زیارت خانه خدا مشرف شود.

وی تاکید کد: یکی از خصلت های خوب پدرم هوش و استعداد و حافظه بسیار بالای اوست.

وی عنوان کرد: پدرم صمیمیت بسیار زیادی با همسرش دارد که از اوایل جوانی تا کنون کوچکترین مشکلی بایکدیگر نداشته اند.

وی گفت: پدرم کار و تلاش را دوست دارد وبی وقفه کار می کند.

وی اظهار داشت: سبد های که پدرم تولید می کند از زیبایی و کیفیت بالایی برخوردار است و مردم بسیاری خریدار این سبدها هستند.

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گزارش از مرضیه عالیپور