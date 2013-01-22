نخستین نمایشگاه و مسابقه آثار معماری در گناوه گشایش یافت

پیمان اسفندیاری دبیر اجرایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه کاری از کانون بسیج مهندسین شهرستان گناوه است و با همکاری شهرداری و نمایندگی نظام مهندسی ساختمان گناوه برگزار شده است.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه 26 طرح با رویکرد اقلیمی و چهار ماکت بناهای معروف معماری جهان ارئه شده است.

اسفندیاری با اشاره به هدف این نمایشگاه تاکید کرد: هدف از برگزاری چنین نمایشگاهی آشنایی شهروندان با نماهای روز متناسب با اقلیم شهر و بهبود نمای شهری و خط آسمان گناوه بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: این نمایشگاه تخصصی معماری با حضور گروهی از مهندسین معمار گناوه ای آماده شده که تمام کارهای ارائه شده در آن یا اجرایی شده یا در مرحله اجرا شدن قرار دارند.

دبیر اجرایی این نمایشگاه اضافه کرد: امیدواریم که با برگزاری این نمایشگاه شاهد بهبود طراحی ساختمان های شهری در گناوه باشیم و شاهد این باشیم که مصالح به کار رفته در ساختمان ها با مختصات اقلیمی منطقه همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: از آنجا که این جامعه مهندسی در گناوه نوپا است، با حمایت از این گروه معماران جوان و پر تلاش شاهد باشیم که در آینده گناوه‌ای زیبا و خوش سیما تر از حال داشته باشیم.

اسفندیاری گفت: این نمایشگاه ثمره دو ماه تلاش این گروه جوان و پر انگیزه معماران شهرستان گناوه است و تلاش های بسیاری برای برگزاری این نمایشگاه صورت گرفته است.

دبیر اجرایی این نمایشگاه در پایان گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه در روز اختتامیه با حضور گروهی از اساتید معماری دانشگاه خلیج فارس و آزاد اسلامی بوشهر داوری شده و به نفرات برتر هدایایی اعطا می شود.

این نمایشگاه به مدت دو روز از سوم تا پنجم بهمن ماه در نگار خانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه پذیرای علاقمندان به این حوزه است.