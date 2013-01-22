هسته علمی ویژه رودخانه کارون تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطار زاده پیش از ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، به طور غیرمستقیم به اظهارنظرهای اخیر مسئولان مختلف در باره سد گتوند و تاثیر آن بر کارون اشاره کرد و گفت: این هسته علمی در صورت تشکیل می تواند مرجعی برای پاسخگویی درخصوص مسائل و مشکلات رودخانه کارون باشد تا چنین نشود که در باره مبحثی مانند سد گتوند و اثر آن بر کارون هر کسی اظهار نظر کند.

وی تاکید کرد: مدیران متخصص ما تلاش می کنند از بهترین منابع خدادادی به شایسته ترین نحو استفاده شود اما با ایجاد چند بحران آن هم در مسائل پیچیده ای مانند آب، با واکنشهایی مواجه می شوند که احساس می کنند تحت فشار هستند و نمی توانند ادامه دهند.



عطارزاده تصریح کرد: نکته اصلی با مسئولان و مدیران نظارتی در سطح کشور است که باید متخصصان ما را تشویق کنند نه اینکه به گونه ای عمل کنند که نگرانی در آنها برای ادامه کار ایجاد شود.



مشاور وزیر نیرو اظهار کرد: کدام طرح و پروژه است که با مشکل برخورد نکند، ما در آب و پروژه عظیمی مانند سد با موجود زنده درگیر هستیم که تغییرات آن با قوانین ریاضی قابل پیش بینی نیست.



وی بار دیگر ضرورت حمایت از مدیران اجرایی توسط دستگاه های نظارتی در سطح کلان را یادآور شد و عنوان کرد: در خصوص قضیه سد گتوند دیدیم که به دلیل واکنشهایی از سوی دستگاه های نظارتی، مدیران اجرایی پروژه عقب نشینی کردند، تابلوهای نمک شرکت ملی مناطق نف‌‌خیز جنوب از همان ابتدای اجرای طرح این سد مشهود بود اما متخصصان سدسازی در کشور این راه را انتخاب کرده بودند و با تمام پیچیدگیهای منحصربه فردی که داشت برای بحرانهای احتمالی آن راهکار داشتند و به خوبی هم کنترل کردند.



عطارزاده افزود: دکتر قمشی از اساتید همین دانشگاه دو سال پیش احتمال تغییراتی در کیفیت آب در زمستان را پیش بینی کردند، اما با کنترل خوب، غلظت نمک در رودخانه سد گتوند پائین رفت و شرایط کنترل شده است.



وی بر انجام کارهای علمی و برداشتن گامهای محکم در مسیر اجرا توسط متخصصان و محققان تاکید کرد و گفت: کاری نکنید که کسی جرات نکند ریسک و خطر پروژه را بپذیرد و به جلو برود.



مشاور وزیر نیرو با اشاره به تحریمهایی که علیه کشور اعمال شده است، تصریح کرد: اگر می خواهیم تحریمها را کنار بزنیم باید به دور از جار و جنجال سیاسی کار خود را در فضای علمی پیش ببریم.