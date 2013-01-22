مسکن کالایی مصرفی می شود/ 13850 کیلومتر راه آهن در کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان همدان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه دولت باید برای خانه دار شدم مردم چاره اندیشی کند، گفت: خوشبختانه دهها خانه آماده شد و در اختیار مردم قرار گرفت که این امر طلیعه دهه پیشرفت و عدالت است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در اصول قانون اساسی بر خانه دار شدم مردم تاکید شده است، گفت: بر اساس سرشماری سال 90 در کشور از سال 85 تا 90 21 و دو دهم میلیون خانوار و 21 و شش دهم میلیون مسکن شناسایی شده که این آمار بیانگر وجود 400 هزار واحد مسکونی خالی در کشور است.

370 هزار مسکن در همدان شناسایی شد

وی با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت نهم در استان همدان با جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفر 428 هزار خانوار و 370 هزار مسکن شناسایی شد، گفت: بر اساس طرح مسکن مهر ساخت 130 هزار واحد مسکونی در این استان برنامه ریزی شد.

نیکزاد با بیان اینکه بر این اساس 36 درصد خانه های استان همدان در دولت نهم و دهم ساخته می شود، گفت: در این زمینه 75 میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سال گذشته شش هزار و 500 واحد مسکونی و در بهمن ماه سال جاری نیز 19 هزار و 870 واحد مسکن در استان همدان بهره برداری شد که در مجموع 26 هزار و 370 واحد مسکونی در استان همدان بهره برداری شده است.

وی اظهار داشت: از میزان تعهد ساخت مسکن در استان همدان در سال جاری 9 هزار و 630 واحد باقی مانده که این تعداد اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

108 کیلومتر راه آسفالته روستایی در استان همدان بهره برداری شد

نیکزاد در ادامه با بیان اینکه متوسط برخورداری مردم روستایی از آسفالت در کشور 65 درصد است، افزود: با بهره برداری از 108 کیلومتر راه آسفالته روستایی در استان همدان این رقم در همدان به 84 درصد رسیده است.

وی در ادامه در خصوص ساخت آزادراه در کشور نیز بااشاره به اینکه سه هزار و 291 کیلومتر آزادراه در کشور در دست ساخت است، افزود: از 85 کیلومتر آزادراه همدان - ساوه 55 کیلومتر آن امروز با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد و زیر بار ترافیک رفت.

نیکزاد اضافه کرد: با افتتاح آزاد راه ساوه - همدان و سه آزاد راه دیگر در روزهای آینده 230 کیلومتر آزاد راه در کشور به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه تا قبل از فعالیت دولت نهم 11 هزار کیلومتر راه آهن در کشور احداث شده بود، گفت: در دولت نهم و دهم 13 هزار و 850 کیلومتر راه آهن در کشور در حال ساخت است.

وی از آغاز ریل گذاری راه آهن 260 کیلومتری تهران به همدان خبر داد و افزود: ریل گذاری راه آهن ملایر به نهاوند و نهاوند به کرمانشاه نیز آغاز شد.