به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دیانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی و بانکهای خصوصی بر سر گشایش ال اسی و پرداخت پول مواد اولیه وارداتی به فروشندگان خارجی با هم اختلاف نظر دارند، گفت: این در شرایطی است که پول تولیدکنندگان از 9 ماه پیش در بانکهای خصوصی بلوکه شده و اگرچه به صورت کامل، مبلغی که باید به بانک پرداخت می‌شده، واریز شده است، اما هنوز مبلغی به حساب فروشندگان خارجی، واریز نشده است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: در گذشته تولیدکنندگان کشور باید تنها ده درصد مبلغ ال سی را به عنوان پیش‌پرداخت به بانک واریز می‌کردند، در حالیکه هم اکنون علاوه بر اینکه 100 درصد پول پرداخت می‌شود، اما کار برای گشایش ال سی به کندی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، هم اکنون تولیدکنندگان کشور با شرایط افزایش نیاز به سرمایه در گردش مواجه هستند و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها نسبت به سال گذشته 3.5 برابر شده است؛ در حالیکه قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و همین امر، کاهش فروش محصولات تولیدی داخلی را به همراه داشته است.

به گفته دیانی، در عین حال، وقتی به سراغ بانکهای خصوصی برای دلیل عدم گشایش ال سی برای تولیدکنندگانی که پول را از مدتها قبل به حساب بانک واریز کرده‌اند، می‌رویم آنها بیان می‌کنند که بانک مرکزی از حساب آنها برداشت کرده و به همین دلیل بخشنامه گشایش ال سی را پیاده نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: هم اکنون هزینه هر یک دلار برای تولیدکنندگان کشور، 5 هزار تومان است؛ در حالیکه گشایش ال‌سی می‌توانست در موعد مقرر برای آنها با دلار 2500 تومانی صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل اقتصادی خارج از حیطه اختیار تولیدکنندگان، تولید کشور را تا 50 درصد کاهش داده است و بر این اساس، معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که تفاهم‌هایی با بانک مرکزی برای گشایش ال‌سی صورت داده است.

دیانی با اشاره به دپوی حجم زیادی از مواد اولیه صنعتی در گمرکات کشور اظهار داشت: بازار لوازم خانگی هم اکنون همراه با رکود است و بازار کشش فروش نقدی محصولات را ندارد.