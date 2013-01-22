محقق اصفهانی موفق به طراحی تشک مواج ICU برای بیماران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حاجی بابایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کشور انگلستان سالانه 300 میلیون پوند برای درمان عوارض ناشی زخم‌ بستری هزینه می‌شود.

وی بیان داشت: همانطور که می‌دانیم مهم‌ترین علت و سنگ بنای ایجاد زخم بستر، وجود فشار مداوم بر روی پوست (اسیکمی پوست ) و نواحی عمقی‌تر آن است، بنابراین با استفاده از بالشتک‌های کوچک با ایجاد طرح موج شطرنجی، به طور دائم سطح بدن بیمار در ابعاد کوچک و موثر برای جلوگیری از اسیکمی بافتی ماساژ داده می‌شود.

عضو انجمن مخترعان و نخبگان استان اصفهان تصریح کرد: طی بررسی‌های دقیق تئوری و عملی صورت گرفته، تشک مواج ICU با تمام قابلیت‌های مورد نیاز برای پیشگیری و درمان زخم بستر طراحی شده است.

وی افزود: به جای استفاده از سلول‌های هوا از بالشتک‌هایی با اندازه‌های متفاوت (قابل تنظیم نسبت به سن و وزن بیمار) استفاده شده که همین امر سبب انجام ماساژ و تغییر پوزیشن بیمار به صورت کاملا موثر شده است.

عضو انجمن مخترعان و نخبگان استان اصفهان اضافه کرد: به دلیل نوع طراحی خاص این تشک مواج، در هر لحظه در صورت آسیب هر کدام از بالشتک‌ها به راحتی و بدون نیاز تعمیرکار( توسط پرستار )، اتلاف وقت و بدون جابجایی بیمار بالشتک جدید جایگزین بالشتک آسیب دیده می‌شود و لازم به ذکر که به تعداد کافی بالشتک یدکی در تخت موجود است و عمر مفید آنها نیز بالا است.

عضو سازمان مالکیت فکری ملل متحد WIPO با اشاره به این‌که تشک مواج طراحی شده از 3 قسمت مشابه تشکیل شده، گفت: در صورت اتصال هر سه قسمت به یکدیگر و تبدیل تشک با ابعاد استاندارد بیمارانی که به دلیل فلج اندام‌های تحتانی، در اثر نشستن طولانی و یا آسیب اعصاب حسی دچار زخم بستر ناحیه نشیمنگاه می‌شوند، می‌توانند از قسمتی از این تشک در ناحیه فلج استفاده کنند.

وی اضافه کرد: این تشک به ما امکان جابجایی بیمار همراه با تشک مواج را می‌دهد و به دلیل وجود طرح شطرنجی امکان برداشتن هر قسمت از بالشتک‌ها بدون ایجاد اختلال در قسمت‌های مجاور برای فیکس کردن احتمالی عضو درگیر با تجویز پزشک در شرایط خاص وجود دارد.

این مقام برتر مسابقات تکنوپل مسکو با بیان اینکه تشک طراحی شده به دلیل عدم استفاده از کمپرسور هوا آلودگی صوتی ایجاد نمی‌کند، افزود: جنس تشک از TPU قابل شستشو و مقاوم در برابر شوینده‌ها است.

وی تصریح کرد: بالشتک‌ها از نوع خاصی از ماده ساخته شده که همانند سلول‌های هوایی تشک‌های مواج موجود، احتمال پاره شدن آنها بسیار کم است.

عضو انجمن مخترعان کشور اظهار کرد: تنظیم دوره زمانی از شش تا 60 ثانیه و یا بیشتر در صورت نیاز، به خاطر طرح شطرنجی قابلیت انجام Mode های مختلف ماساژ با نظر فیزیوتراپیست.

وی بیان داشت: قابلیت دمیدن هوای گرم،(در موارد مورد نیاز) زیرا گرما سبب بهبود خونرسانی و ترمیم زخم می‌شود و همچنین قابلیت دمیدن هوای سرد در صورت ایجاد تب و نیاز به کاهش دمای بدن بیمار از مزایای این تشک است.

این مخترع اصفهانی ادامه داد: از دیگر مزایای این تشک این است که قابلیت دمیدن اکسیژن برای جلوگیری از رشد باکتری‌های بی‌هوازی که نسبت به آنتی بیوتیک‌ها نیز بسیار مقاوم هستند از دیگر مزیت‌های تشک ICU است.

وی یادآرور شد: وزن کم تشک، سهولت تعمیر و نگهداری و حمل آن از مزیت‌های اصلی این تشک مواج به خصوص برای استفاده در ICU های موقت در شرایط بحرانی مانند جنگ،زلزله است.

عضو سازمان مالکیت فکری ملل متحد WIPO گفت: آلارم هشدار رطوبت در نقاط مختلف تشک مواج که سبب آگاهی سریع پرستار از ایجاد رطوبت به علل خروج ادرار، ترکیدن تاول‌ها، خونریزی و غیره می‌شود که همین امر باعث تسریع در پاسخ درمانی مناسب می‌گردد.

وی اظهار داشت: قابلیت افزودن مواد خوشبو کننده گیاهی و یا لوسیون‌های دارویی به دستگاه دمنده اکسیژن برای رفع بوی نامطبوع بدن بیمار و یا استفاده درمانی به منظور ترمیم هرچه سریع‌تر زخم‌ها بدون نیاز به جابجایی بیمار، امکان درجه‌بندی پر و خالی بودن سلول‌ها و اندازه آنها بر اساس سن و وزن بیماران از مزایای طراحی این تشک است.

این مقام برترمسابقات تکنوپل مسکو اضافه کرد: امکان استفاده از ویبراتور هم‌زمان برای بهبود زخم (اثبات شده توسط تحقیقات فیزیوتراپی) و کمک به خروج و چسبندگی کمتر ترشحات ریوی، قابلیت نصب و افزودن دستگاه تخلیه ادرار و مدفوع در میان تشک مواج و امکان استفاده حتی در زمان قطع برق از دیگر مزیت‌ها است.

وی تاکید کرد: به دلیل هزینه بسیار در درمان عوارض زخم بستر که اغلب نیز منجر به مرگ می‌شوند سعی ما بر این بوده که با دقت بسیار به اصول اولیه ایجاد زخم بستر با طرح این تشک از ایجاد چنین عارضه‌های جلوگیری کنیم.

حاجی بابایی گفت: تشکICU با تمام قابلیت‌های مورد نیاز برای پیشگیری و درمان زخم بستر به شماره ثبت اختراع 51125 طراحی شده است.