به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرامرزی در نخستین نشست خبری تیم تنیس روی میز بانک دی که امروز سه‌شنبه برگزار شد، اظهار داشت: باید سرمایه را در درست‌ترین جا هزینه کرد و در مورد حق اشتباه نداریم. تبلیغات دور زمین بد نیست اما می‌خواستیم جایی سرمایه گذاری کنیم که علاوه بر تبلیغ نتیجه ماندگاری هم برای‌مان داشته باشد. به همین دلیل سرمایه گذاری در ورزش را با تشکیل تیم تنیس روی میز آغاز کردیم.

وی با ابراز امیدواری از رونق حضور دیگر بانک‌ها در عرصه ورزش افزود: در این مورد انتظار جدی از اصحاب رسانه وجود دارد تا به ورزش تنیس روی میز نظر بیشتری داشته باشند. مثلا تا به امروز ندیدم یکی از مسابقات فجر کاپ تکرار شود، در حالیکه ظهر جمعه گذشته مسابقه فوتبال دستی آمریکایی پخش شد. به نظرم برای ادامه کار و ورود دیگر بانک‌ها باید تعامل بیشتری وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی به صحبت‌هایی که در مورد قهرمانی تیم تنیس روی میز بانک دی و آسان بودن این کار با داشتن بازیکنان بزرگ شده است، اشاره کرد و یادآور شد: دوستان نباید قهرمانی را لوث کنند. ضمن اینکه از پیش باخته بودن هم خوب نیست. ما مسابقات‌مان را در طول نیم فصل نخست با نتایج مختلف بردیم حریفان‌مان هم می‌توانند مسابقات را جدی‌تر بگیرند شاید نتایج بهتری کسب کنند.

وی با بیان اینکه تا حدود زیادی به اهداف مورد نظر از حضور در لیگ تنیس روی میز دست یافته، خاطر نشان کرد: قصد داریم به زودی در بخش جانبازان و معلولان هم فعالیت خود را آغاز کنیم. در لیگ تنیس روی میز قهرمان نیم فصل شدیم و تا حدود زیادی اهداف‌مان تحقق پیدا کرده است، البته قهرمانی بهانه‌ای است برای رسیدن به اهداف. در کل بدمان نمی‌آید که در سایر رشته‌ها هم فعالیت داشته باشیم اما برای این موضوع باید خودمان را قانع کنیم.

فرامرزی با بیان اینکه سعی می‍‌کنیم بازیکنان‌مان را برای سال آتی هم حفظ کنیم، تصریح کرد: اگر هم آنها را نداشته باشیم، سعی می‌کنیم بازیکنی خوب پرورش دهیم. ادعایی نداریم اما تلاش‌مان این است حرفه‌ای کار کنیم. باشگاه داری اگر درست باشد کارها به خوبی انجام می‌شود.

وی با اشاره به قهرمانی تیم بانک دی در بخش تیمی مسابقات فجرکاپ اظهار داشت: بازیکنان ما در بخش انفرادی این رقابت‌ها هیچ مقامی کسب نکردند اما در بخش تیمی با شکست مجارستان قهرمان شدند. مجارستان تیمی بود که هند را برده بود و هند هم تیمی بود که در بخش انفرادی عنوان اول و دوم را به خود اختصاص داد بنابراین قهرمانی ما به راحتی به دست نیامد.

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی با اشاره به صحبت‌هایی که در مورد آسان بودن قهرمانی این تیم در لیگ تنیس روی میز با داشتن بازیکنان شاخص مطرح شده است، تاکید کرد: البته از این بابت دلسرد نشده‌ایم اما در کل برای اینکه سرمایه گذاران به ورزش ورود کنند باید از آن نتیجه ببینند و هر کسی هم تعریفی از نتیجه دارد.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم اثر کارمان را ببینیم، ادامه داد: دوست داریم در انتهای فصل با افتخار سرمان را بالا بگیریم و بگوییم این اتفاقات خوب برای بانک دی و ورزش افتاده است.

فرامرزی با تاکید بر اینکه نوشاد عالمیان جزو نوابغ تنیس روی میز است در مورد هزینه‌های این تیم گفت: هزینه ما خیلی کمتر است از دیگر تیم‌هاست.