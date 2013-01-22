به گزاش خبرگزاری مهر، امین متولیان، مدیرعامل موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی با اعلام این خبر، درباره محتوای ماهنامه گنج تمام نشدنی گفت: در هر شماره از این نشریه، 14 عنوان کتاب ارزشمند حوزه دفاع‌مقدس، در بخش‌هایی همچون پژوهش نظامی – تاریخی، رمان، طنز، خاطره، داستان کوتاه انتخاب و معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به آماده‌سازی و انتشار شماره‌های اول و دوم این ماهنامه تخصصی تاکید کرد: فصد داریم که تمام آثار حوزه دفاع‌مقدس را در ماهنامه گنج تمام نشدنی مرور کنیم و تاکنون طوری برنامه‌ریزی شده که 40 درصد نشریه به آثار گذشته و 60 درصد به تازه‌های نشر دفاع‌مقدس پرداخته است.

مدیرعامل موسسه بین‌المللی الهدی ادامه داد: علاوه بر معرفی کتاب، قرار است که اتفاقات مهم مانند جشنواره کتاب سال دفاع‌مقدس و جشنواره داستان کوتاه دفاع‌مقدس نیز در این ماهنامه انگلیسی ‌زبان معرفی شوند.

متولیان، هدف از تولید ماهنامه گنج تمام‌نشدنی را ادای دین نسبت به ذخیره فرهنگی، معنوی، انسانی و اخلاقی 8 سال دفاع‌مقدس خواند و افزود: تهیه و آماده‌سازی نشریه گنج تمام نشدنی به همت انتشارات الهدی انجام شده و چگونگی توزیع و بهره‌برداری از آن به رایزنی‌های فرهنگی در خارج از کشور بستگی دارد.

وی پژوهشگران و ناشران خارجی را به عنوان مخاطبان اصلی گنج تمام نشدنی معرفی و تاکید کرد: امیدواریم که این ماهنامه، گامی در مسیر ورود ناشران خارجی در حوزه ترجمه و چاپ کتاب‌های دفاع‌مقدس بردارد. درست است که عناوینی از کتاب‌های دفاع‌مقدس ترجمه شده‌اند، اما وقتی به تعبیر مقام معظم رهبری از گنج پایان‌ناپذیری مانند دفاع‌مقدس حرف می‌زنیم، این به آن معناست که صرف ترجمه چندین عنوان آن هم محدود، گویای این گنج نیست.

متولیان با انتقاد از بی‌توجهی متولیان فرهنگی دفاع‌مقدس نسبت به انجام نشدن چنین کاری تا به امروز خاطرنشان کرد: اگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسه فرهنگی ـ هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی در طول سال‌های گذشته کوتاهی کرده‌اند که قطعا همین طور است، چرا آن‌هایی که خود را دلسوز جنگ می‌دانند و احتمالاً با آثار فرهنگی، اجتماعی، انسانی و عاطفی جنگ آشنا بودند، به ذهنشان نرسید که این گنجینه که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، در خارج از کشور مورد استقبال قرار خواهد گرفت و می‌تواند در خارج از کشور اثرگذار باشد.

مدیرعامل موسسه بین‌المللی الهدی گفت: ماهنامه گنج تمام نشدنی فعلاً به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و در صورت رفع موانع مالی و اعتباری، به زبان‌های دیگر نیز ترجمه خواهد شد.