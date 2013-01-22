تلاش شهرداری گناوه برای بهبود نماهای شهری و مناظر عمومی

روح الله ملکزاده در حاشیه برگزاری نمایشگاه تخصصی معماری گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رعایت اصول و ضوابط شهرنشینی و نظارت بر اجرای نماهای شهری از مهمترین اقدامات شهرداری در حوزه شهرسازی است.

معاون فرهنگی هنری شهرداری بندر گناوه گفت: زیباسازی منظرهای عمومی شهری با در نظر گرفتن معیارهای اسلامی به شکلی مدرن و امروزی از ویژگی های کارهای ارائه شده در این نمایشگاه است.

ملکزاده با اشاره به توان معماران بومی گناوه در طراحی شهری تاکید کرد: برپایی این نمایشگاه بیانگر توانایی و پویایی جامعه مهندسین و معماری شهرستان گناوه می باشد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه جوانانی خلاق و خوش ذوق با ارائه آثار خود یک فضای رقابتی زیبا را در عرصه تخصصی معماری پدید آورده اند که نشان از آینده درخشان این مهندسین جوان دارد.

ملکزاده اضافه کرد: استقبال گسترده شهروندان از این نمایشگاه نشان از پویایی این نمایشگاه دارد و باعث ایجاد انگیزه در این جوانان متخصص و پر شور می‌شود.

وی متذکر شد: ساختن آرمانشهر فقط با به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه های شهرسازی و معماری امکانپذیر است.

معاون فرهنگی هنری شهرداری بندر گناوه در پایان گفت: شهرداری به منظور بهبود نماهای شهری و همچنین منظر عمومی شهر از برپایی و برگزاری اینگونه نمایشگاه ها در گناوه حمایت می کند.