آسیب ها و تهدیدهای فراوری وحدت

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقوام مختلف استان با وحدت و همفکری با یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی دارند و باید از این فرصت و سرمایه بزرگ برای تحکیم وحدت بهره برد.

وی اظهار داشت: آنچه باعث نگرانی است اینکه این سرمایه بزرگ از دست نرود و یا اینکه از ما نگیرند، زیرا دشمنان از دیر زمان کمین کرده اند تا بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند و نباید به دشمن اجازه ورود داد.

وی به تهدیدهای حوزه وحدت اقوام و مذاهب اشاره و اضافه کرد: اختلاف بین احکام فقهی و اختلاف دیدگاه درباره مسائل دینی و شرعی صدر اسلام از جمله موارد است.

حجت الاسلام ولی نژاد، تفاوت در زبان و گویش و شیطنت های دشمنان را از جمله آسیب ها و تهدیدهای فراروی وحدت مسلمانان برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ما می توانیم از این تهدیدها به عنوان فرصت بهره گرفته و بر این باور باشیم که هر مذهبی به فقه خود عمل کند و یکدیگر را سرزنش نکنند.

وی اظهار داشت: همچنین هر دو طرف به مقدسات و دیدگاههای یکدیگر احترام گذارند و به مقدسات هم حمله نکنند.