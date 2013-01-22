2 هزار دانش آموز شهریاری به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، مقرر شده است که در سال جاری دو هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان شهریار به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شوند.

وی افزود: این دانش آموزان در قالب پنج گروه 400 نفری از ششم تا دهم بهمن ماه سال جاری طی پنج روز به مناطق جنگی و عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

این مسئول عنوان کرد: کاروان راهیان نور خواهران شهریار رتبه برتر را در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران کسب کرده است.

جوهری ادامه داد: کاروان راهیان نور خواهران شهریار با هزار و 970 نفر در قالب شش کاروان در سه ماهه اول سال تحصیلی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: یکی از کارهای خوب و ارزشمندی که برای ماندگاری و تأثیرگذاری دوران دفاع مقدس، انجام شده، اعزام کاروان‌های راهیان نور است.

وی با اشاره به اینکه امنیت پایداری که در نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا است، ادامه داد: به برکت جانفشانی و مقاومت رزمندگان جامعه کنونی در امنیت و آرامش است.

این مسئول متذکر شد: هم اکنون از سفره دفاع مقدس و ایثارگری رزمندگان ارتزاق می کنیم و باید این فضای معنوی ایثار و شهادت، گذشت و مقاومت، در جامعه تبیین و تشریح شود و به نسل‌های امروز و آینده انتقال یابد.

