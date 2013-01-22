سپاهان به دنبال جبران شکست دور رفت پیکان است

رسول خوروش سرپرست تیم سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر نتیجه شهرآورد تهران بر شرایط سپاهان گفت: به نظر من، دربی اصفهان زیباترین دربی برگزار شده تا به حال بود، و اگر دربی تهران هم همان کیفیت را داشته باشد می‌تواند جذاب‌تر از قبل باشد اما فکر می کنم، این بازی مساوی تمام شود.

وی پیرامون بازی آینده تیمش مقابل پیکان ادامه داد: در نیم فصل اول روی یک سری از اتفاقات و نوعی بد شانسی ، بازی را به این تیم واگزار کردیم اما از آنجا که سپاهان در چهار، پنج بازی اخیر صرف نظر از نتایج، به لحاظ کیفیت، بسیار خوب بوده است، امیدواریم این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

سرپرست سپاهان افزود: نمی توان تیم پیکان را به خاطر کسب نتایج اخیرش، ضعیف تلقی کرد چون در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و در این مقطع از زمان هم، تقریبا همه تیم ها بدون توجه به جایگاهی که در جدول دارند، در یک سطح هستند. ما امیدوار به کسب سه امتیاز در این بازی هستیم وسعی می کنیم بازی رفت را جبران کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پیکان تهران در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.