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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

کرمی:

لیلاکوه لنگرود در معرض تخریب و آسیب است

لیلاکوه لنگرود در معرض تخریب و آسیب است

لنگرود - خبرگزاری مهر: عضو جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود گفت: لیلاکوه این شهرستان با داشتن موقعیت مناسب گردشگردی متاسفانه در معرض تخریب و آسیب قرار گرفته است.

حسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کوه در لنگرود از گذشته ها دور به عنوان تفرجگاه معروف بوده و هر ساله گردشگران زیادی را از اقصی نقاط کشور بسوی خود فرا می خواند.

وی با اعلام اینکه لیلاکوه به عنوان سنبل و نماد لنگرود بوده است، اظهارداشت:هم اکنون بخش های زیادی ازاین منطقه به بهانه های مختلف از قبیل تعریض جاده در حال به تاراج رفتن است.

عضو جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود با بیان اینکه کوه مزبور دارای اکوسیستمی بی نظیر برای تفریح و تفرج است بر ضرورت حفظ و صیانت عرصه های طبیعی تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود هم اکنون 300 عضو دارد، افزود: هر روز نیز بر اعضای این تشکل افزوده می شود.

کرمی در ادامه با عنوان اینکه حوزه محیط زیست نه سن و نه جنسیت می شناسد، اظهارداشت: در تمام دنیا ثابت شده بانوان بیشتر از این حوزه استقبال می کنند چون تنش و درگیری ندارند.

کد مطلب 1797557

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