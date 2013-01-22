تعیین تکلیف دارندگان قبوض قدیمی ودیعه گذاری عمره بانک ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، تعیین تکلیف وضعیت دارندگان قبوض قدیمی ودیعه گذاری عمره بانک ملی ایران را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه ها و فراخوانهای مکرر سازمان حج و زیارت در خصوص لزوم تشرف دارندگان اینگونه قبوض به عمره یا اعلام انصراف و علی رغم آنکه آخرین فرصت تشرف آنان گذشته بود، با این وصف با توجه به هماهنگی و تعاملی که با بانک ملی ایران بعمل آمده است، اعلام می شود دارندگان قبوض قدیمی ودیعه گذاری عمره بانک ملی ایران مربوط به سنوات 1363 ، 1367 ، 1382 تا 1386/5/1 می بایست به منظور تعیین تکلیف وضعیت ودیعه گذاری خود (تبدیل سند یا انصراف) از روز شنبه مورخ 1391/11/7 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/2/7 با در دست داشتن اصل و کپی از قبض ثبت نامی خود و خانواده تحت تکفل ( در صورت داشتن قبض) به همراه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به ارائه درخواست و مدارک یادشده جهت تبدیل قبوض خود به قبوض ثبت نامی جدید با قابلیت تشرف در عمره آتی و یا اعلام انصراف اقدام کنند.

همچنین در حال حاضر امکان ثبت نام اینگونه قبوض در گروه های زیارتی وجود نداشته و تشرف افراد منوط به طی کردن مراحل تبدیل به شرح فوق الذکر خواهد بود.

ضمناً عدم اقدام افراد به هر دلیل در مهلت تعیین شده برای تبدیل قبوض خود به ثبت نام جدید، به منزله انصراف از تشرف بوده و این اشخاص صرفاً می توانند نسبت به اخذ اصل مبلغ ودیعه گذاری و منافع حاصله از بانک اقدام نمایند.

