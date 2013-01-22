کمیته ای بر برنامه های دهه فجر گلستان نظارت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سیدنژاد ظهر سه شنبه در جمع مسئولان اوقاف و امور خیریه شرق استان گفت: در سال گذشته 970 نفر در مسابقات قران شرکت کردند که این میزان سالجاری به 10 هزار و 806 نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: سهم استان در بحث تربیت حافظان قران در چهار سال آینده پنج هزار و 700 نفر بوده که تاکنون دو هزار نفر در این طرح شرکت کرده اند.

حجت الاسلام سید نژاد با اشاره به تغییر چارت اداری اوقاف و امور خیریه پس از 27 سال افزود: در این راستا، دفتر نمایندگی اوقاف و خیریه کلاله نیز راه اندازی می شود.

حجت الاسلام دیلم، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کلاله نیز از برگزاری همایش بزرگ انقلاب و وحدت دینی در سطح دهیاران و شوراهای اسلامی استان خبر داد و گفت: این برنامه با شرکت دهیاران و شوارهای اسلامی 120 روستا در مسجد جامع کلاله برگزار می شود.