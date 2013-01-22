به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی - بصیرتی بانوی فضیلت در جمع خبرنگاران از اعطای نشان درجه یک فرهنگ و هنر به 5 تن از هنرمندان خبر داد و گفت: پیش بینی میکنیم در ایام دهه فجر در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر این نشانها را با حضور رئیس جمهور به عزیزان هنرمند اعطا کنیم.
وی افزود: یک نشان درجه یک دولتی هم داریم که در مراسم هفته وحدت و کنفرانس تقریب مذاهب به حضرت آیتالله تسخیری اعطا خواهد شد.
حسینی اضافه کرد: قطعاً پیشکسوتانی که از ویژگیهای برجستهای برخوردار هستند و سالیان سال به فرهنگ و هنر این مملکت خدمت کردهاند، باید مورد تقدیر قرار گیرند که اعطای این نشان یکی از این کارهاست.
وزیر ارشاد همچنین با تاکید بر لزوم فعالیتهای مهم برای شناساندن حضرت خدیجه به جامعه، گفت: فیلمنامهای در بنیاد سینمایی فارابی تهیه شده و آنطور که اطلاع دادهاند در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی ساخت آن آغاز خواهد شد. این فیلم بعد از جشنواره فیلم فجر، در اولویتهای سازمان سینمایی خواهد بود.
وی درباره اخباری پیرامون کنار گذاشته شدنش از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بعضیها که وقت آزادشان زیاد است، مینشینند و از این خبرها میسازند و متاسفانه یک پایگاه خبری از این خبرها منتشر میکند و بقیه هم بدون بررسی دنبال آن میروند.
حسینی گفت: عزم دوستان ما جزم است که اقداماتی که تاکنون بوده، ادامه داشته باشد و تا آخرین روزی که در مسئولیت هستند، از فعالیت خود کوتاهی نکنند و هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه قرار نیست اتفاق بیفتد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره برنامههای ارشاد برای تبیین سبک زندگی ایرانی - اسلامی، گفت: غربیها از طریق ابزارهای هنری از قبیل سینما، دارند سبک زندگی خود را بر دنیا تحمیل میکنند و در بخشهایی از جهان توانستهاند تاثیراتی بگذارند؛ از جمله در کشورهای شرقی و یا کشور روسیه و الان حتی خود غربیها هم نگرانند از اینکه فرهنگ آمریکایی بر آنها غالب شود.
وی ادامه داد: قطعاً سرمایهگذاری آنها خیلی بیشتر از ماست که یک فرهنگ اصیل داریم. بعضی از شبکههای فارسی زبان که یکی پس از دیگری راهاندازی میشود، خانواده را هدف قرار دادهاند و قطعاً ما هم باید برای مقابله با این فضا کار کنیم که البته دارد کار میشود.
حسینی گفت: نباید اینطور باشد که ما بدون توجه به دنیا و آنچه اطراف ما میگذرد، کار فرهنگی انجام دهیم و داستان بنویسیم و فیلم بسازیم. بالاخره فیلمی که ساخته میشود، باید پیامی داشته باشد و حداقل پاسخ یک سئوال یا یک شبهه باشد و یک الگوی جدید را معرفی کند نه اینه یک کار خنثی باشد یا اینکه اولویت جامعه نباشد.
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