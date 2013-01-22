شعار انتخابات آزاد آب ریختن به آسیاب دشمن است

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: دشمنان داخلی و خارجی به خوبی دریافته اند که ملت ایران از شعور سیاسی بالائی برخوردارند و هر تهدیدی متوجه آنها نخواهد بود از این رو ساعت ها وقت خود را صرف طراحی و پایه ریزی جنگی نرم علیه ارزش ها و اصول اسلامی می کنند.

وی تاکید کرد: در آستانه انتخابات که نقشی سرنوشت ساز برای کشور ما دارد تحرکات و اقدامات خصمانه آنها بیشتر شده ضمن آنکه تلاش می کنند از خود ارزش ها برای رواج ضد ارزش ها استفاده کنند.

حجت الاسلام مسعودی گفت: امروز دشمن با حمایت از پیاده نظام خود در داخل و استفاده ابزاری از پهلوی‌های خارج‌نشین قصد فتنه‌انگیزی در انتخابات آتی را دارد و شعار انتخابات آزاد نیز در جهت تحقق اهداف شوم آنها در کشور سرداده می شود.

وی با اشاره به اهمیت دو انتخابات سیاسی مهم پیش رو گفت: دشمنانی که در طراحی فتنه انتخابات گذشته ناکام مانده اند بی شک برای طرح ریزی فتنه ای جدید آرام نشسته و همه تلاش خود را به کار خواهند گرفت از این رو باید تلاش شود بصیرت و شعور سیاسی جامعه را تا حد زیادی بالا برده و جامعه را در برابر انواع تهدیدها بیمه کنیم.

وی همچنین به ضرورت اتحاد دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: اتحاد و همدلی، رمز پیروزی و موفقیت ملت سربلند ایران اسلامی در مقابل همه تهدیدات بوده و به برکت ولایت فقیه از همه گذرگاه‌ها و توطئه‌ها با سلامت خواهیم گذشت.

وی در ادامه تصریح کرد: مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی با حضور هوشمندانه در راهپیمایی روز 22 بهمن و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال آینده پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان خود خواهند داد.