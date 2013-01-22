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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

حجازی:

سمینار رودخانه باید چراغ هدایت برنامه ریزی رودخانه ها باشد

سمینار رودخانه باید چراغ هدایت برنامه ریزی رودخانه ها باشد

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: متولیان برگزاری سمینار مهندسی رودخانه باید از نتایج تحقیقاتی آن استفاده کنند و دستاوردهای آن به منزله چراغ هدایت برنامه ریزی در حوزه رودخانه تلقی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه نهمین سمینار مهندسی رودخانه اظهار کرد: خوزستان مفتخر به برگزاری این کنفرانس بین المللی همچون ادوار گذشته است اما وظیفه مهمتری که متولیان و برگزار کنندگان دارند این است که زمینه اجرایی شدن نتایج تحقیقات را فراهم کنند، نباید مقاله ای مفید ارائه شود اما اجرایی نشود و به کار نیاید.

وی خواستار نگاه جدیدی به موضوع رودخانه شد و گفت: قبل از سدها وضعی داشتیم و امروز که سدهای زنجیره ای بر رودخانه کارون این شریان حیاتی خوزستان بسته شد وضع دیگری داریم که باید به فراخور شرایط امروز و تغییرات این رودخانه تحقیقات انجام شود.

استاندار خوزستان افزود: شرایط اقلیمی، نیاز به آب، گوناگونی مصارف و علم ما به رودخانه تغییر کرده و کنفرانس علمی مهندسی رودخانه پاسخی به سئوالات و ابهامات ما در این حوزه است.

حجازی تصریح کرد: شرایط امروز کارون با 10 سال پیش متفاوت است و مدلهای 10 سال گذشته قابل استفاده برای مهار این رودخانه نیست.

وی افزود: سیلابها و آبگرفتگی هایی که امروز در بسیاری شهرها و مناطق کشور، شهری و روستایی و حتی مزارع رخ می دهد و عادی شده، در گذشته به فواصل زیاد بود اما در سالهای اخیر با دوره های کوتاه و متناوب شاهد آن هستیم و این نشان می دهد که باید علم ما در مهندسی، مدیریت و ساماندهی رودخانه به روز باشد.

استاندار خوزستان یادآور شد: خوزستان با احداث سدها با چالشهای جدیدی مواجه شده که این سمینار و تحقیقات انجام شده می تواند به این چالشها پاسخ دهد.

حجازی گفت: در پنج سال اخیر که استان خوزستان با نارسایی آب و کمبود ریزشهای جوی و خشکسالی دست به گریبان بوده، مفتخریم که اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های علوم آب و کشاورزی دانشگاه شهید چمران اعضای ثابت و اصلی ستاد خشکسالی بوده اند و همواره با نظرات علمی خود به ما کمک کرده اند.
کد مطلب 1797566

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