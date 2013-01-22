سمینار رودخانه باید چراغ هدایت برنامه ریزی رودخانه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه نهمین سمینار مهندسی رودخانه اظهار کرد: خوزستان مفتخر به برگزاری این کنفرانس بین المللی همچون ادوار گذشته است اما وظیفه مهمتری که متولیان و برگزار کنندگان دارند این است که زمینه اجرایی شدن نتایج تحقیقات را فراهم کنند، نباید مقاله ای مفید ارائه شود اما اجرایی نشود و به کار نیاید.

وی خواستار نگاه جدیدی به موضوع رودخانه شد و گفت: قبل از سدها وضعی داشتیم و امروز که سدهای زنجیره ای بر رودخانه کارون این شریان حیاتی خوزستان بسته شد وضع دیگری داریم که باید به فراخور شرایط امروز و تغییرات این رودخانه تحقیقات انجام شود.



استاندار خوزستان افزود: شرایط اقلیمی، نیاز به آب، گوناگونی مصارف و علم ما به رودخانه تغییر کرده و کنفرانس علمی مهندسی رودخانه پاسخی به سئوالات و ابهامات ما در این حوزه است.



حجازی تصریح کرد: شرایط امروز کارون با 10 سال پیش متفاوت است و مدلهای 10 سال گذشته قابل استفاده برای مهار این رودخانه نیست.



وی افزود: سیلابها و آبگرفتگی هایی که امروز در بسیاری شهرها و مناطق کشور، شهری و روستایی و حتی مزارع رخ می دهد و عادی شده، در گذشته به فواصل زیاد بود اما در سالهای اخیر با دوره های کوتاه و متناوب شاهد آن هستیم و این نشان می دهد که باید علم ما در مهندسی، مدیریت و ساماندهی رودخانه به روز باشد.



استاندار خوزستان یادآور شد: خوزستان با احداث سدها با چالشهای جدیدی مواجه شده که این سمینار و تحقیقات انجام شده می تواند به این چالشها پاسخ دهد.



حجازی گفت: در پنج سال اخیر که استان خوزستان با نارسایی آب و کمبود ریزشهای جوی و خشکسالی دست به گریبان بوده، مفتخریم که اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های علوم آب و کشاورزی دانشگاه شهید چمران اعضای ثابت و اصلی ستاد خشکسالی بوده اند و همواره با نظرات علمی خود به ما کمک کرده اند.