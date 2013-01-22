عکاس مهر در استان مرکزی به عنوان نفر اول سوگواره ملی عکس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی نفر اول محمد وروانی فراهانی از اراک نفر دوم مهدی معتمد از قزوین نفر سوم امیر عنایتی ازتربت حیدریه نفر چهارم سمیرا ابراهیمی از زنجان و نفر پنجم زهرا همت از تهران.و نیز سعید سرشار و رضا نجفلو به عنوان برگزیدگان از نظر بازدیدکنندگان سایت و نمایشگاه شدند.

این آثار عکسان از سراسر استانهای کشور توسط آقایان سید حامد حسینی، محمود مخبری،وهاب محمدی، مصطفی مجیدی نسب، میثم زرندی، محمد حسن توسلی و مصطفی حسن بیگی داوری شد.

گفتنی است نمایشگاه آثار عکس هنرمندان 14 تا 23 دی در موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی به نمایش گذاشته شده بود که آثار هنرمندان عکاس ازاز نگاه بازدیدکنندگان سایت و نمایشگاه برگزیده شد.

به گفته فراهانی عکس منتخب وی نگاهی دارد به عزاداری یک کودک مشتاق که در مراسم شیرخوارگان حسینی دراراک گرفته شده است.