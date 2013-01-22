ارتقای سطح سلامت مردم نیازمند تغییر در نگاه به شیوه زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی خواجه ئیان صبح سه‌شنبه در چهارمین نشست شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: نوع نگاه مسئولان وزارت بهداشت به سلامت مردم در حال تغییر است و به سمت تغییر در شیوه زندگی مردم با تاکید بر اهمیت و نقش عوامل موثر تاثیرگذار بر سلامت پیش می رود.

معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اگر بخواهیم در راستای ارتقای سطح سلامت مردم گامی برداریم بایستی نوع نگاهمان را نسبت به شیوه زندگی تغییر دهیم.

وی بیان داشت: در حوزه سلامت خدماتمان بطور عادلانه به مردم ارائه نمی شود و برای تحقق این امر بایستی شاخص های عدالت درسلامت در جامعه اجرا شود.

دکتر خواجه ئیان تصریح کرد: عوامل متعددی بر عدالت در سلامت تاثیرگذار است که موقعیت اجتماعی، تحصیلات،شغل، درآمد، گروه‌های قومیتی،محل سکونت،راه و آموزش و پرورش از مهمترین این عوامل به شمار می روند.

این مسئول خاطر نشان کرد: سرانه فضای سبز، سیستم جمع آوری فاضلاب، آب آشامیدنی سالم، توسعه اجتماعی، نرخ ماندگاری دانش آموزان در روستاها و درصد مشارکت مردم در انتخابات به عنوان دیگرعوامل تاثیرگذار بر سلامت مردم تعیین شده است.

میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس معیاری برای سنجش سلامت اجتماعی است

معاون فنی معاوت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را به عنوان معیاری برای سنجش سلامت اجتماعی مردم عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت میانگین امید به زندگی در آقایان و خانمها 71 سال است واین بدان معنی است که کودکی که به دنیا می آید باید امید داشته باشد 71 سال زندگی کند.

دکتر خواجه ئیان در ادامه سخنانش اذعان داشت: ولی متاسفانه این شاخص امید به زندگی بر اثر بروز تصادفات و حوادث ترافیکی برای این کودک ممکن است به 20 سال برسد و او 51 سال از عمرش را از دست بدهد و این خیلی نگران کننده است.

وی از نقش بی بدیل آموزش و پرورش در سلامت مردم سخن گفت و افزود: آموزش در کنار اصلاح نقاط حادثه خیز،توسعه زیرساختارها، قانون گذاری و اجرای صحیح قانون می تواند راهگشای کاهش آمار تصادفات و سوانح و حوادث ترافیکی باشد.

افزایش 6 درصدی آمار سوانح و حوادث ترافیکی در دیلم

رئیس شبکه بهداشت و درمان دیلم گفت: حوادث ترافیکی یکی از دغدغه ها و چالش های سلامت مردم شهرستان است و بایستی با همفکری و کمک هم برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی دراین خصوص صورت گیرد.

عبدالحسین ناصری افزود: آمار سوانح و حوادث ترافیکی از 54 درصد در سال 89 به 60 درصد در 9ماهه سال 91 رسیده و متاسفانه بیشترین قربانیان این حوادث از جمعیت جوان جامعه بوده و این موضوع خیلی نگران کننده است.

وی اضافه کرد: براساس آمار اخذ شده از بیمارستان دیلم در سال گذشته 57 درصد حوادث ترافیکی،44 درصد خودروسوار و 54 درصد موتوسوار بوده است.

چهارمین نشست شورای سلامت شهرستان دیلم با حضور معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری دیلم برگزار شد.